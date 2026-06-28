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Andika Rachmansyah
Minggu, 28 Juni 2026 | 21.51 WIB

Transfer Mariano Peralta ke Persija Jakarta Mandek, Berpeluang Gabung Persib Bandung

Pemain Borneo FC Mariano Peralta (kiri) dan Juan Villa jadi motor serangan timnya. (Dok.BFC) - Image

Pemain Borneo FC Mariano Peralta (kiri) dan Juan Villa jadi motor serangan timnya. (Dok.BFC)

JawaPos.com - Winger anyar asal Argentina, Mariano Peralta, terancam batal merapat ke Persija Jakarta di bursa transfer menjelang Super League 2026/2027. Eks pemain Borneo FC Samarinda itu justru berpeluang besar bergabung dengan klub rival, Persib Bandung.

Peralta menjadi komoditi panas di bursa transfer setelah tampil moncer bersama Borneo FC di Super League musim lalu. Pemain berusia 28 tahun itu berhasil mencatatkan 20 gol dan 14 assist dari 32 penampilan bersama Pesut Etam -julukan Borneo FC.

Persija Jakarta pun sebelumnya dilaporkan telah mencapai kata sepakat dengan Peralta. Pemain terbaik Super League musim lalu itu disebut-sebut hanya tinggal menunggu waktu saja untuk diumumkan sebagai rekrutan anyar Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Namun sampai saat ini, transfer Peralta ke Persija Jakarta tak kunjung terwujud. Situasi ini membuat publik, terkhusus The Jakmania, bertanya-tanya kapan winger berusia 28 tahun itu akan diperkenalkan sebagai pemain baru Macan Kemayoran.

Transfer Peralta ke Persija Jakarta Buntu

Kini, transfer Peralta ke Persija Jakarta justru disebut tidak menemukan titik terang. Kabar itu diungkapkan oleh jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore.

Dalam laporannya, Lepore menyampaikan kalau sejatinya transfer Peralta ke Persija Jakarta sudah mencapai tahap akhir. Hanya saja, proses tersebut saat ini terancam batal.

“Kesepakatan antara Mariano Peralta dan Persija Jakarta sejatinya sudah hampir rampung. Namun, proses transfer tersebut kini berada dalam ketidakpastian,” tulis Lepore dalam akun instagramnya @loorenzoleporee, Minggu (28/6/2026).

Masa depan Peralta pun kini menjadi tanda tanya besar. Pemain asal Argentina itu sempat dilirik oleh beberapa klub anyar Super League seperti Dewa United, Persebaya Surabaya, dan Persib Bandung. Namun, yang menunjukkan keseriusannya hanya Pangeran Biru -julukan Persib Bandung.

Dibajak Persib Bandung

Lepore menyampaikan bahwa ada potensi Peralta membelot ke Persib Bandung. Pangeran Biru disebut memiliki kans untuk melakukan negosiasi lanjutan setelah transfer sang pemain ke Persija Jakarta mandek.

Editor: Banu Adikara
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