Presiden Persija Jakarta Puji Kualitas Victor Dethan, Prapanca Yakin Bersinar di Era Shin Tae-yong

Pemain baru Persija Jakarta, Victor Dethan. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menyambut gembira kehadiran Victor Dethan. Prapanca optimistis talenta muda Indonesia itu akan memberi kontribusi nyata bagi Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.
Persija Jakarta resmi memperkenalkan Dethan sebagai rekrutan anyarnya pada Sabtu (27/6) malam WIB. Pemain blasteran Kanada itu didatangkan dari PSM Makassar dan diikat kontrak selama dua musim atau hingga 2028 mendatang.
Macan Kemayoran kepincut Dethan setelah melihat perkembangan sang pemain dalam beberapa musim terakhir. Penampilan konsisten bersama PSM Makassar menjadi salah satu alasan utama Macan Kemayoran mendatangkannya.
Pada Super League 2025/2026, Dethan tampil dalam 24 pertandingan dengan torehan dua gol dan dua assist. Catatan tersebut melanjutkan konsistensinya setelah pada musim sebelumnya ia membukukan 25 penampilan, disertai tiga gol dan tiga assist.
"Dethan merupakan pemain muda yang memiliki kualitas, karakter, dan potensi yang sangat baik,” ujar Prapanca dalam keterangan resmi Persija Jakarta, dikutip Minggu (28/6/2026).
Prapanca yakin Dethan akan lebih berkembang bersama Persija Jakarta. Pemain yang biasa beroperasi di sektor sayap itu bahkan disebut bakal mendongkrak kualitas Macan Kemayoran di musim depan.
“Kami percaya ia masih memiliki ruang yang besar untuk terus berkembang. Dengan kerja keras serta dukungan dari tim pelatih, kami optimistis Dethan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Persija,” tutur Prapanca.
Lebih lanjut, Prapanca berharap Dethan tidak mengalami kendala dalam adaptasi. Dengan begitu, ia bisa langsung masuk dengan skema permainan yang akan diterapkan Shin Tae-yong di Persija Jakarta.
“Kami pun berharap ia bisa segera beradaptasi dengan skema permainan yang diinginkan Coach Shin Tae-yong sehingga potensinya dapat dimaksimalkan," ujar Prapanca.
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Sementara itu, Dethan menyatakan kesiapannya agar bisa beradaptasi secepat mungkin dengan gaya permainan Shin Tae-yong. Pemain jebolan akademi PSM Makassar itu juga berambisi membawa Persija Jakarta kembali berjaya.
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