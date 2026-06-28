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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 28 Juni 2026 | 18.26 WIB

Statistik Meyakinkan, Rafly Ariyanto Resmi Dipertahankan Adhyaksa FC untuk Super League Musim Depan

Rafly Ariyanto resmi dipertahankan Adhyaksa FC untuk Super League 2026/27. (Istimewa) - Image

Rafly Ariyanto resmi dipertahankan Adhyaksa FC untuk Super League 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Teka-teki masa depan Rafly Ariyanto akhirnya terjawab. Penyerang sayap andalan Adhyaksa FC itu dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad setelah resmi memperpanjang kontrak untuk kompetisi Super League musim 2026/27.

Kepastian tersebut diumumkan pihak klub Adhyaksa FC melalui kanal resminya. Perpanjangan kontrak ini menjadi bentuk kepercayaan manajemen kepada Rafly Ariyanto yang tampil konsisten sepanjang musim lalu dan berperan penting dalam keberhasilan Adhyaksa FC menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia, super league.

Usai menandatangani kontrak baru, Rafly Ariyanto mengaku bersyukur atas kesempatan memperkuat Adhyaksa FC. Pemain muda itu juga menyadari bahwa persaingan di Super League akan jauh lebih berat dibanding musim sebelumnya.

"Bismillahirrahmanirahim. Terima kasih manajemen atas kepercayaannya. Super League pastinya memiliki tantangan sendiri. Saya berusaha memberikan terbaik," ujar Rafly.

Pernyataan tersebut menunjukkan tekad Rafly untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Bermain di kompetisi kasta tertinggi tentu menjadi tantangan baru yang membutuhkan konsistensi serta kerja keras dari seluruh pemain.

Keputusan Adhyaksa FC mempertahankan Rafly bukan tanpa alasan. Berdasar catatan statistik sepanjang Pergadaian Championship 2025/26, dia menjadi salah satu pemain yang cukup berpengaruh dalam permainan tim.

Sepanjang musim, Rafly tampil dalam 20 pertandingan. Dari jumlah tersebut, dia berhasil mencetak tiga gol dan menyumbangkan tiga assist.

Kontribusi itu menunjukkan perannya tidak hanya sebagai penyelesai peluang, tetapi juga kreator serangan dari sektor sayap. Produktivitasnya juga terlihat dari 23 tembakan yang dilepaskan, dengan sembilan di antaranya tepat mengarah ke gawang lawan. 

Selain aktif di lini depan, Rafly menunjukkan kualitas dalam membangun permainan melalui 127 umpan sukses dari total 178 percobaan. Tak hanya fokus membantu serangan, Rafly juga memberikan kontribusi saat tim kehilangan bola. Dia tercatat melakukan tujuh tekel bersih sebagai bentuk partisipasi dalam menjaga keseimbangan permainan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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