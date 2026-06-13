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Taufiq Ardyansyah
Kamis, 25 Juni 2026 | 07.34 WIB

Adhyaksa FC dan Bank Kalteng dan Bangun Kolaborasi untuk Super League 2026/2027

Bank Kalteng jadi sponsor utama Adhyaksa FC arungi Super League musim 2026/2027. (Istimewa) - Image

Bank Kalteng jadi sponsor utama Adhyaksa FC arungi Super League musim 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Bank Kalteng resmi menjadi sponsor utama Adhyaksa FC untuk mengarungi kompetisi Super League musim 2026/2027. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah dan Presiden Klub Adhyaksa FC Eko Setyawan di Kantor Pusat Bank Kalteng, Palangka Raya.

Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah mengatakan, dukungan kepada Adhyaksa FC merupakan bagian dari kontribusi perseroan dalam pembangunan daerah melalui sektor olahraga yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar.

“Sepak bola memiliki kemampuan menyatukan masyarakat sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi. Kami ingin hadir sebagai mitra pembangunan daerah yang mendukung terciptanya ekosistem olahraga yang sehat, profesional, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” ujar Maslipansyah.

Menurut dia, kerja sama tersebut tidak hanya berupa sponsorship untuk mendukung operasional klub, tetapi juga mencakup penguatan layanan perbankan melalui pemanfaatan rekening operasional, payroll, layanan transaksi digital, hingga perluasan penggunaan QRIS bagi pelaku usaha di sekitar penyelenggaraan pertandingan.

“Dukungan ini bukan sekadar sponsorship, tetapi kolaborasi yang dapat menciptakan aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan yang memberi nilai tambah bagi daerah. Kami ingin manfaatnya dirasakan pelaku UMKM, komunitas olahraga, hingga masyarakat sebagai penikmat sepak bola,” tambah Maslipansyah.

Sementara itu, Presiden Klub Adhyaksa FC Eko Setyawan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Bank Kalteng. Menurut dia, dukungan tersebut akan memperkuat fondasi pengelolaan klub dan menjadi modal penting dalam menghadirkan kebanggaan bagi masyarakat Kalimantan Tengah melalui prestasi di kompetisi nasional.

“Kami menyambut baik kemitraan ini sebagai langkah penting dalam membangun klub yang profesional dan berkelanjutan,” kata Eko.

Dia berharap kehadiran klub sepak bola profesional di Kalimantan Tengah dapat menjadi wadah pembinaan atlet, memperkuat identitas daerah di level nasional, sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif dan usaha masyarakat di sekitar penyelenggaraan pertandingan.

Melalui kerja sama ini, Bank Kalteng dan Adhyaksa FC berkomitmen membangun sinergi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung kemajuan olahraga serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Tengah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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