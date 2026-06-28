Transfer Liga Indonesia: Indra Feri Resmi Gabung Adhyaksa FC, Siap Perkuat Sektor Pertahanan

JawaPos.com - Adhyaksa FC kembali memperkuat komposisi skuad jelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.

Klub tersebut resmi mengamankan tanda tangan pemain muda Indonesia, Muhammad Indra Feri Faroni, yang sebelumnya membela FC Bekasi City di Liga 2.

Kehadiran Indra Feri menjadi bagian dari langkah Adhyaksa FC dalam membangun tim yang lebih kompetitif menghadapi persaingan musim baru. Pemain asal Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, itu diharapkan mampu memberikan tambahan kualitas di sektor pertahanan.

Indra Feri dikenal sebagai pemain bertahan yang memiliki kecepatan dan mobilitas tinggi. Berdasarkan data Transfermarkt, pemain kelahiran 28 Maret 2001 tersebut berposisi utama sebagai bek kanan.

Selain itu, ia juga memiliki kemampuan bermain sebagai sayap kanan maupun gelandang bertahan sehingga memberikan fleksibilitas bagi tim pelatih dalam menyusun strategi.

Selama memperkuat FC Bekasi City, Indra Feri menjadi salah satu pemain muda yang terus berkembang. Pengalamannya di kompetisi Liga 2 dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan bersama Adhyaksa FC pada musim mendatang.

Sebelum menembus level profesional, Indra Feri mengawali perjalanan sepak bolanya di SSB Mars Praya NTB. Ia kemudian melanjutkan pembinaan bersama PS Mataram dan sempat memperkuat tim Pra PON Nusa Tenggara Barat pada 2019.

Perjalanan tersebut menjadi fondasi yang membawanya hingga berkarier di kompetisi nasional.