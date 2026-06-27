Mengintip Keseriusan Shin Tae-yong Mengecek Kesiapan Persija Training Ground Jelang Latihan Perdana

JawaPos.com - Shin Tae-yong serius menatap tantangan barunya bersama Persija Jakarta. Mantan pelatih Timnas Indonesia turun langsung mengecek kesiapan ‘kandang Macan’ alias Persija Training Ground yang terletak di Depok, Jawa Barat.

Momen tersebut dapat dilihat dalam unggahan video di akun instagram resmi Persija Jakarta. Dalam video tersebut terlihat Shin Tae-yong memeriksa kondisi lapangan serta berbagai fasilitas yang ada di Persija Training Ground.

“Setiap detail itu penting," tulis Persija Jakarta dalam akun instagramnya @persija, dipetik Sabtu (27/6/2026).

"Coach Shin Tae-yong memastikan setiap sudut Persija Training Ground siap menyambut musim baru. Karena tim-tim hebat dibangun jauh sebelum hari pertandingan," sambungnya.

Kunjungan tersebut menunjukkan keseriusan Shin Tae-yong dalam mempersiapkan skuad Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta. Juru taktik asal Korea Selatan itu tentunya perlu mengetahui bagaimana kondisi Persija Training Ground, tempat di mana ia akan menempa Rizky Ridho cs.

Rencananya, Persija Jakarta akan memulai latihan perdana pada pertengahan Juli mendatang. Skuad Macan Kemayoran juga berencana untuk menggelar pemusatan latihan (TC) ke luar negeri.

“Latihan (Persija Jakarta) akan dimulai pada 14 Juli,” kata Shin Tae-yong saat ditemui wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu (20/6/2026).

“Bisa dibilang rencana untuk kamp pelatihan di luar negeri sudah dipersiapkan,” tambahnya.