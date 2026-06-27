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Andika Rachmansyah
Sabtu, 27 Juni 2026 | 22.52 WIB

PSM Makassar Lepas Victor Dethan, Menuju Persija Jakarta?

Victor Dethan saat memperkuat PSM Makassar dalam pertandingan Super League musim 2025/2026. (Instagram/@victordethan777) - Image

Victor Dethan saat memperkuat PSM Makassar dalam pertandingan Super League musim 2025/2026. (Instagram/@victordethan777)

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari PSM Makassar. Tim berjuluk Juku Eja itu resmi melepas salah satu pilar pentingnya, Victor Dethan.

Kabar tersebut diungkapkan langsung melalui akun media sosial instagram PSM Makassar pada Sabtu (27/6). Perpisahan tersebut terasa menyentuh, karena Victor Dethan merupakan pemain jebolan Akademi Juku Eja.

PSM Makassar memastikan Victor Dethan mengambil tantangan baru bersama klub terbarunya. Namun, mereka tidak mengungkap kemana pelabuhan terbaru pemain berusia 21 tahun tersebut.

“Pemain blasteran Kanada yang mengawali karier dari Akademi PSM tujuh tahun silam, juga memutuskan untuk mencari tantangan baru,” tulis PSM Makassar dalam akun instagramnya @psm_makassar, Sabtu (27/6/2026).

“Terima kasih, Victor Dethan! Atas dedikasi dan kerja keras selama berseragam Juku Eja,” sambungnya.

Victor Dethan turut merespons unggahan tersebut. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu menyampaikan rasa terima kasih kepada PSM Makassar atas segala kenangan yang telah diukir bersama.

“Terima kasih untuk semua kenangan, PSM Makassar,” ujar Victor Dethan.

Dilaporkan Merapat ke Persija Jakarta

Kini, masa depan Victor Dethan masih menjadi misteri. Nama pemain kelahiran Kupang itu dikaitkan dengan beberapa klub anyar Super League seperti Persija Jakarta hingga Arema FC.

Beberapa hari terakhir ini, nama Victor Dethan santer dikaitkan dengan Persija Jakarta. Sebelumnya, transfer pemain berusia 21 tahun itu dilaporkan batal.

Editor: Edi Yulianto
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