Breaking News! Victor Dethan Resmi ke Persija Jakarta, Jadi Rekrutan Pertama Era Shin Tae-yong

Pemain baru Persija Jakarta, Victor Dethan. (Persija)
JawaPos.com - Masa depan Victor Dethan setelah meninggalkan PSM Makassar akhirnya terungkap. Pemain berusia 21 tahun itu resmi bergabung dengan Persija Jakarta pada bursa transfer menjelang Super League 2026/2027.
Kabar tersebut diungkap langsung oleh Persija Jakarta lewat pernyataan resminya. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu mengikat Victor Dethan selama dua musim atau hingga 2028.
“Persija menyambut kedatangan Victor Dethan sebagai bagian dari keluarga besar Macan Kemayoran. Pemain kelahiran Kupang, 11 Juli 2004, itu resmi mengikat kontrak selama dua musim ke depan,” tulis pernyataan resmi Persija Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Persija Jakarta merekrut winger berlabel Timnas Indonesia itu karena kepincut dengan performa apiknya bersama PSM Makassar. Victor Dethan disebut tampil konsisten dalam dua musim terakhir bersama skuad Juku Eja - julukan PSM Makassar.
“Keputusan Persija mendatangkan Dethan didasarkan pada performa apiknya dalam beberapa musim terakhir. Pada Super League 2025/2026, ia tampil dalam 24 pertandingan dengan torehan dua gol dan dua assist,” terang Persija Jakarta.
“Catatan tersebut melanjutkan konsistensinya setelah pada musim sebelumnya ia membukukan 25 penampilan, disertai tiga gol dan tiga assist,” lanjutnya.
Sebelumnya, PSM Makassar resmi mengumumkan perpisahan dengan Victor Dethan. Juku Eja menyampaikan salah perpisahan menyentuh, mengingat sang pemain merupakan jebolan Akademi Juku Eja.
Pemain blasteran Kanada yang mengawali karier dari Akademi PSM tujuh tahun silam, juga memutuskan untuk mencari tantangan baru. Terima kasih, Victor Dethan! Atas dedikasi dan kerja keras selama berseragam Juku Eja,” tulis PSM Makassar dalam akun instagramnya @psm_makassar, Sabtu (27/6/2026).
Tak butuh waktu lama, pelabuhan terbaru Victor Dethan pun langsung terungkap. Pemain kelahiran Kupang, 11 Juli 2004 itu melanjutkan kariernya bersama salah satu klub anyar Super League, Persija Jakarta.
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