Persija Jakarta Dikabarkan Sepakat Rekrut Denis Kolinger, Eks Bek Timnas Kroasia Gabung Dua Musim

JawaPos.com - Persija Jakarta dikabarkan selangkah lagi mendapatkan bek berpengalaman asal Kroasia, Denis Kolinger. Macan Kemayoran disebut telah mencapai kesepakatan kontrak berdurasi dua musim dengan mantan pemain Timnas Kroasia itu, yang akan didatangkan secara gratis setelah kontraknya bersama NK Lokomotiva Zagreb berakhir.

Persija Jakarta mulai bermanuver di bursa transfer menjelang bergulirnya Super League 2026/2027. Seperti diketahui, Macan Kemayoran telah melepas tujuh pemain asingnya, termasuk Allano Lima dan Maxwell Souza.

Kini, sejumlah nama pemain asing mulai dikaitkan dengan Persija Jakarta. Teranyar, tim asuhan Shin Tae-yong itu disebut membidik Denis Kolinger, bek yang musim lalu memperkuat NK Lokomotiva Zagreb di kasta tertinggi Liga Kroasia.

Kabar tersebut pertama kali diungkap jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore. Dalam laporannya, ia menyebut Persija Jakarta telah mencapai kesepakatan dengan Kolinger untuk kontrak berdurasi dua musim.

"Semua telah disepakati antara Lokomotiva Zagreb dan klub Indonesia tersebut, kontrak dua tahun untuk pemain," tulis Lepore melalui akun Instagram pribadinya, @lorenzooleporee, dikutip Sabtu (27/6).

Kontrak Kolinger bersama NK Lokomotiva Zagreb akan berakhir pada 30 Juni 2026 dan tidak diperpanjang. Dengan demikian, bek berpostur 199 sentimeter itu akan bergabung dengan Persija Jakarta tanpa biaya transfer.

"Lokomotiva Zagreb melepasnya secara gratis," sambung laporan tersebut.

Apabila kabar itu benar, maka pengumuman resmi Denis Kolinger sebagai rekrutan anyar Persija Jakarta tinggal menunggu waktu. Macan Kemayoran diperkirakan mulai memperkenalkan pemain-pemain barunya pada Juli mendatang.

Kehadiran Kolinger diyakini akan memperkuat lini belakang Persija Jakarta. Bek asal Kroasia itu memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa setelah pernah membela sejumlah klub, seperti Vejle BK (Denmark), CFR Cluj (Rumania), dan NK Lokomotiva Zagreb.

Tak hanya itu, Kolinger juga pernah mendapat panggilan ke Timnas Kroasia senior. Bek berusia 32 tahun tersebut masuk skuad Vatreni—julukan Timnas Kroasia—pada 2017.