Ramadhan Sananta Ungkap Alasan Pilih Nomor 9 di Persebaya Surabaya

Pemain Timnas Indonesia dan Persebaya Ramadhan Sananta (kiri) pada pertandingan melawan Saint Kitts & Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Ramadhan Sananta resmi memilih nomor punggung 9 bersama Persebaya Surabaya. Striker Timnas Indonesia itu menyebut angka tersebut membawa keberuntungan sepanjang kariernya, meski sadar beban besar yang melekat pada nomor ikonik seorang penyerang.
Kebetulan, nomor punggung tersebut sedang kosong setelah pemilik sebelumnya, Rizky Dwi, dipinjamkan ke Garudayaksa FC pada putaran kedua. Karena itu, Sananta merasa senang bisa mengenakannya.
"Karena bagi saya, nomor sembilan adalah keberuntungan. Nomor sembilan ini membantu proses panjang saya sampai saat ini," kata striker berusia 23 tahun itu, dikutip dari unggahan YouTube resmi klub.
Ketika menjalani debut di kasta tertinggi bersama PSM Makassar, Sananta juga mengenakan nomor punggung sembilan. Bersama PSM pada Liga 1 2022-2023, pemain kelahiran 27 November 2002 itu tampil tajam dengan mencetak 11 gol dan dua assist dalam 24 pertandingan.
Dia berharap performa apik tersebut dapat kembali ditunjukkan bersama Green Force pada musim depan.
Cuma, Sananta menyadari memakai nomor sembilan bukan perkara mudah.
"Saya tahu kalau jadi nomor sembilan itu sulit. Itu karena nomor sembilan dituntut untuk harus mencetak gol," terangnya.
"Tapi, mau tidak mau saya harus ambil nomor sembilan. Karena nomor inilah yang sudah membantu saya sampai saat ini," pungkasnya.
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