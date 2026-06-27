Prediksi Skor Kolombia vs Portugal: Tantangan Berat Cristiano Ronaldo Cs di Laga Krusial

Gelandang timnas Portugal Bruno Fernandes. (Dok. Bruno Fernandes)
JawaPos.com - Timnas Kolombia akan melawan Portugal di laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi laga krusial bagi Selecao das Quinas -julukan Timnas Portugal- sekaligus ujian sesungguhnya bagi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan.
Duel Kolombia kontra Portugal digelar di Miami Stadium, Miami, Amerika Serikat, Minggu (28/6/2026) pukul 06.30 WIB. Pertandingan ini sangat krusial bagi kedua kesebelasan, terkhusus bagi Selecao das Quinas.
Kolombia saat ini memuncaki klasemen sementara Grup K dengan enam poin. Tim berjuluk Los Cafeteros itu juga sudah memastikan diri lolos ke fase gugur. Mereka hanya butuh hasil imbang saja untuk lolos sebagai juara Grup K.
Sementara posisi Portugal masih belum sepenuhnya aman meski duduk di posisi kedua dengan empat poin. Anak asuh Roberto Martinez itu unggul tiga angka dari RD Kongo yang berada di posisi ketiga.
Portugal wajib menang untuk memastikan tiket lolos fase gugur sekaligus menjadi juara Grup K. Andai imbang, Ronaldo dan kawan-kawan juga pasti lolos dengan status runner-up. Tapi celaka jika kalah, karena bukan tidak mungkin posisinya digeser RD Kongo yang di laga terakhir melawan Uzbekistan.
Oleh sebab itu, laga melawan Kolombia menjadi ujian yang sesungguhnya bagi Portugal. Los Cafeteros datang dengan modal bagus, yakni dua kemenangan atas Uzbekistan (3-1) dan RD Kongo (1-0).
Portugal pun sejatinya datang dengan modal bagus juga setelah mencukur Uzbekistan lima gol tanpa balas. Ronaldo pun sedng dalam kepercayaan diri tinggi setelah membuka keran golnya di Piala Dunia 2026. Pemain berjuluk CR7 itu mencetak dua gol pada laga Uzbekistan.
Ronaldo tentunya berambisi untuk kembali mencetak gol demi memanaskan klasemen top skor Piala Dunia 2026. Saat ini, Lionel Messi memimpin dengan koleksi lima gol. Pemain berjuluk La Pulga itu selalu menjadi aktor kemenangan Argentina di dua laga, yakni kontra Aljazair (3-0) dan Austria (2-0).
Satu yang pasti, Kolombia dan Portugal bakal menurunkan skuad terbaiknya. Sebab, pertandingan tersebut sangat krusial bagi kedua kesebelasan.
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Pertandingan tersebut diprediksi akan berjalan ketat, karena kedalaman skuad yang dimiliki kedua tim terbilang merata. Menariknya, laga ini menjadi pertemuan pertama Kolombia dan Portugal dalam turnamen resmi FIFA.
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