Prediksi Lengkap Kolombia vs Portugal: Cristiano Ronaldo dan James Rodriguez Reuni 8 Tahun di Piala Dunia 2026

JawaPos.com– Cristiano Ronaldo dan James Rodriguez kembali dipertemukan di panggung besar setelah delapan tahun. Dua mantan rekan setim di Real Madrid itu akan saling berhadapan saat Portugal menghadapi Kolombia pada laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium, Minggu (28/6) pagi WIB. Di tengah ambisi Portugal mengunci posisi juara grup, James berusaha mengakhiri puasa golnya di Piala Dunia yang telah berlangsung selama 12 tahun, sementara Ronaldo ingin melanjutkan tren tajamnya bersama Selecao.

James Rodriguez dan Cristiano Ronaldo pernah jadi rekan satu tim di Real Madrid pada periode 2014 sampai 2017. Setelah berpisah, kali terakhir keduanya bersua dalam second leg semifinal Liga Champions 2018. Ketika itu, James menciptakan gol kedua Bayern Munchen ke gawang Real.

Minggu (28/6) pagi, dua sahabat tersebut kembali bersua dalam matchday pemungkas grup K Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium, Miami Gardens (siaran langsung TVRI Nasional pukul 06.30 WIB). James sebagai kapten sekaligus gelandang serang Kolombia berhadapan dengan Ronaldo yang memimpin Portugal.

’’Ini akan jadi pertemuan yang hebat,’’ ungkap James seperti dilansir dari Marca.

’’Kalian tahu seperti apa dia (Ronaldo). Dia tipe orang yang senang memenangi pertandingan. Dia selalu ingin menciptakan gol. Kami harus bersiap menghadapi serangan-serangan hebat darinya,’’ sambung James yang telah berusia 34 tahun tersebut.

Nirgol selama 12 Tahun

Setelah dua matchday awal fase grup Piala Dunia, James belum menciptakan sebiji gol pun bagi Los Cafeteros –julukan Kolombia. Terakhir sang kapten mencetak gol dalam ajang Piala Dunia adalah 12 tahun silam. Tepatnya gol ke gawang Brasil di perempat final Piala Dunia 2014.

Di sisi lain, Ronaldo ingin meneruskan streak gol setelah mencetak dua gol ke gawang Uzbekistan dalam matchday kedua (25/6). Dilansir dari Diario AS, CR7 –sebutan Ronaldo–menyebut laga reuni dengan James tidak akan mudah. ’’Kami akan menghadapi laga yang sulit melawan Kolombia. Tetapi, yang terpenting kami bisa melaju lebih jauh di Piala Dunia,’’ ucap pemain berusia 41 tahun tersebut.

Adu Agresif Fullback Di antara pencetak gol bagi Kolombia dan Portugal di Piala Dunia 2026, terselip nama dua bek. Masing-masing bek kanan Kolombia Daniel Munoz dan bek kiri Portugal Nuno Mendes.

Munoz bahkan sudah mencetak dua gol. Pemain Crystal Palace itu pun bisa jadi senjata terselubung skuad asuhan Nestor Lorenzo tersebut berkat agresivitasnya. ’’Setiap laga, aku selalu mencoba keluar dari zona nyaman,’’ ucap Munoz kepada Gol Caracol.