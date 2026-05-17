SDN Manukan Kulon II/499 B Cetak 56 Gol pada Fase Gugur MLSCSeri 2

Para pesepak bola putri berusaha menguasai bola saat bertanding di ajang MLSC Surabaya Seri 2 2025-2026. (Juliana Christy / Jawa Pos)
JawaPos.com – Potensi sepak bola putri usia dini di Surabaya kembali menunjukkan perkembangan positif lewat ajang MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Surabaya Seri 2 2025-2026. Salah satu tim yang paling mencuri perhatian adalah SDN Manukan Kulon II/499 B.
Tim sepak bola putri asal Surabaya Barat tersebut tampil impresif sepanjang fase gugur turnamen. Mereka bahkan menjadi tim paling produktif dengan torehan 56 gol.
Penampilan gemilang itu semakin lengkap setelah SDN Manukan Kulon II/499 B menyingkirkan juara MLSC Surabaya Seri 1 2025-2026, SDN Kalirungkut I/264, dengan skor 3-1 pada babak perempat final di Lapangan Jala Krida Mandala, Sabtu (16/5).
Pelatih SDN Manukan Kulon II/499 B Hamka Dwi Subekti mengatakan perkembangan performa para pemain tidak lepas dari latihan yang dilakukan secara konsisten sejak awal persiapan turnamen. “Untuk performa para pemain pastinya harus selalu siap. Kami sudah melakukan persiapan dari awal dengan intensitas latihan konsisten,” ujarnya.
Menurut Hamka, meningkatnya kualitas permainan para pemain menunjukkan sepak bola putri di level sekolah dasar mulai berkembang. Selain latihan bersama tim, para pemain juga diminta menambah latihan mandiri di rumah agar kemampuan individu semakin terasah.
Ia menyebut fokus latihan tidak hanya pada teknik bermain, tetapi juga penguasaan bola dan kondisi fisik pemain agar tetap stabil selama kompetisi berlangsung. “Anak-anak juga latihan sendiri di rumah, terutama untuk penguasaan bola,” katanya.
Hamka mengakui jadwal pertandingan yang padat membuat para pemain sempat kelelahan karena harus menjalani laga dan skill challenge sejak pagi. Meski begitu, ia bersyukur timnya tetap mampu menjaga performa hingga pertandingan selesai. “Kita ikuti dulu pertandingannya sampai batas mana kemampuan anak-anak,” tuturnya.
Selain permainan kolektif tim, sosok Anindita Nadia Lesmana juga menjadi perhatian di turnamen ini. Striker SDN Manukan Kulon II/499 B tersebut tampil tajam dengan koleksi 28 gol.
Anindita mengatakan disiplin latihan menjadi kunci utama menjaga konsistensinya di lapangan. Ia mengaku rutin menambah latihan sendiri di rumah di luar jadwal latihan tim. “Latihan secara disiplin di rumah, terus ditambah sendiri latihannya dan jaga konsistensi,” ujarnya.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!