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Farid S. Maulana, Ali Mahrus
Selasa, 16 Juni 2026 | 17.49 WIB

Madura United Akan Datangkan 11 Pemain Baru, Achsanul Qosasi Klaim 3 Legiun Asing Anyar

Selebrasi pemain Madura United usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Madura United) - Image

Selebrasi pemain Madura United usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. (Madura United)

JawaPos.com – Evaluasi besar-besaran dilakukan Madura United menjelang Super League musim 2026-2027. Laskar Sape Kerrab resmi melepas 12 pemain. Sebagai gantinya, sebanyak 11 pemain baru akan direkrut.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Madura United, Achsanul Qosasi. Dia menuturkan telah meminta direksi PT PBMB (Polana Bola Madura Bersatu) segera menggelar rapat dengan staf pelatih.

“Saya meminta mereka mengusulkan nama tiga pemain asing baru,” ujarnya.

Tiga pemain tersebut akan menjadi tambahan bagi tujuh pemain asing musim lalu yang memutuskan bertahan. Nama-nama seperti Jordy Wehrmann, Lulinha, Junior Brandao, Mendonca, Iran Junior, Pedro Monteiro, dan Kerim Palic dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad.

“Tiga pemain asing baru yang menjadi pilihan akan mengisi posisi striker, sayap, dan gelandang,” terangnya.

Artinya, Madura United menyiapkan 10 pemain asing untuk mengarungi Super League musim depan. Kehadiran mereka diharapkan mampu membawa Madura United kembali bersaing di papan atas dan tidak lagi berkutat di zona degradasi.

Sementara itu, kemarin (14/6), manajemen Madura United kembali mengumumkan mempertahankan sejumlah pemain lokal. Tiga pemain yang dipastikan bertahan adalah Ilhamsyah, Paulo Sitanggang, dan M. Taufany.

“Kami melihat progres yang luar biasa. Mereka masih layak bersaing. Semoga kalian bisa membawa Laskar Sape Kerrab melangkah lebih jauh lagi,” harap Direktur Utama PT PBMB, Anissa Zhafarina.

Editor: Hendra
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