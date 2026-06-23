Tak Mau Cepat Puas, Luciano Guaycochea Bertekad Tingkatkan Kontribusi Gol untuk Persib Bandung

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea mengaku belum sepenuhnya puas dengan pencapaian pada super league musim 2025/26. Meski mampu mencatatkan lima gol dari 26 pertandingan, pemain asal Argentina tersebut merasa masih memiliki ruang untuk meningkatkan kontribusinya bagi tim.

Luciano Guaycochea yang akrab disapa Lucho itu menilai, jumlah gol yang berhasil dicetak untuk Persib sebenarnya cukup baik untuk ukuran seorang gelandang. Namun, dia menyadari ada sejumlah peluang yang gagal dimaksimalkan sepanjang musim super league sehingga membuat catatan golnya tidak bertambah.

"Super league musim lalu saya membuat lima gol. Itu bukan hal yang buruk. Sayangnya, saya juga tidak bisa membuat lebih banyak gol untuk Persib karena melewatkan banyak peluang," ujar Luciano Guaycochea.

Sebagai pemain tengah, Lucho memahami bahwa tugas utamanya bukanlah menjadi pencetak gol utama tim. Perannya lebih banyak berkaitan dengan menjaga keseimbangan permainan, mengatur ritme pertandingan, serta menjalankan instruksi taktik yang diberikan tim pelatih.

Meski demikian, pemain berusia 34 tahun tersebut kerap terlibat dalam proses penyerangan Persib Bandung. Kemampuannya membaca permainan dan melakukan pergerakan dari lini kedua membuatnya beberapa kali berada dalam posisi untuk mencetak gol.

Gol perdana Lucho bersama Persib Bandung tercipta saat menghadapi PSBS Biak pada 17 Oktober 2025. Momen tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan kariernya bersama skuad Maung Bandung.

Menurut Lucho, jumlah gol yang dicetak seorang pemain bukanlah hal yang paling utama selama tim mampu meraih hasil positif. Dia menegaskan bahwa kontribusi terbaik seorang pemain adalah membantu tim mencapai target yang telah ditetapkan.

"Yang terpenting adalah ketika membuat gol, Anda melakukannya untuk membantu tim. Saya seorang gelandang dan bagi saya, alangkah lebih baik jika seorang striker yang membuat lebih banyak gol," kata Luciano Guaycochea.