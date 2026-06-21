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Andika Rachmansyah
Minggu, 21 Juni 2026 | 22.03 WIB

Kiper Utama Masih Misteri, Eks Persib Bandung Kevin Mendoza Masuk Radar Persija Jakarta

Kiper Chonburi FC, Kevin Ray Mendoza. (Dok. Instagram/@kevinraymendoza) - Image

Kiper Chonburi FC, Kevin Ray Mendoza. (Dok. Instagram/@kevinraymendoza)

JawaPos.com - Nama mantan kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza, mendadak jadi perbincangan hangat di bursa transfer Super League 2026/2027. Kiper berusia 31 tahun itu dilaporkan masuk radar Persija Jakarta.

Kevin Mendoza saat ini merumput bersama Chonburi FC di kompetisi kasta tertinggi Thailand. Akan tetapi, masa depan pemain berlabel Timnas Filipina itu masih abu-abu.

Pasalnya, kontrak Kevin Mendoza bersama Chonburi FC akan habis pada akhir bulan Juni 2026. Sampai saat ini, belum diketahui pasti apakah tim berjuluk The Sharks itu akan memperpanjang kontrak sang penjaga gawang tersebut.

Di tengah ketidakpastian itu, nama Kevin Mendoza mendadak dikaitkan dengan Persija Jakarta. Rumor ini sontak menyita perhatian, mengingat kiper 31 tahun itu pernah menjadi bagian dari Persib Bandung selama dua musim pada 2023/2024 dan 2024/2025.

“Nama Kevin Ray Mendoza mulai dikaitkan dengan Persija Jakarta jelang musim baru,” tulis Transfermarkt Indonesia dalam akun instagram resminya @transfermarkt.co.id, Minggu (21/6/2026).

Kala itu, Kevin Mendoza tampil gemilang di bawah mistar gawang Persib Bandung. Dia bahkan menjadi bagian saat tim berjuluk Pangeran Biru itu merebut gelar juara dua musim beruntun.

“Kiper Timnas Filipina tersebut menjadi salah satu penjaga gawang paling konsisten dalam dua musim terakhir bersama Persib Bandung dan turut berperan dalam kesuksesan Maung Bandung di papan atas liga

Meski demikian, kabar tersebut masih sebatas rumor. Pasalnya, sampai saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kevin Mendoza maupun Persija Jakarta.

Tapi yang jelas, rumor ini sangat menyita perhatian, mengingat Kevin Mendoza merupakan mantan pemain Persib Bandung. Jika rumor ini benar adanya, artinya ia akan membelot ke rival tim rival Pangeran Biru.

Di sisi lain, posisi kiper utama Persija Jakarta saat ini juga masih menjadi misteri seiring cabutnya Carlos Eduardo. Praktis saat ini Macan Kemayoran hanya memiliki tiga kiper, yakni Andritany Ardhiyasa, Cyrus Margono, dan Hafizh Rizkianur.

Editor: Hendra
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