Persija Jakarta Resmi Rekrut Aqil Savik, Mantan Kiper Persib Siap Perkuat Macan Kemayoran

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Kali ini, Macan Kemayoran resmi mendapatkan tanda tangan kiper berpengalaman Aqil Savik yang sebelumnya memperkuat Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Kehadiran Aqil menjadi salah satu langkah Persija dalam memperdalam komposisi skuad, khususnya di sektor penjaga gawang.

Kiper berusia 27 tahun tersebut diharapkan mampu memberikan persaingan sehat sekaligus menambah kualitas di bawah mistar gawang tim ibu kota.

Aqil Savik bukan nama asing dalam sepak bola Indonesia. Lahir di Bandung pada 17 Januari 1999, ia merupakan produk akademi Persib Bandung yang menimba ilmu di klub tersebut sejak 2014 hingga 2017.

Setelah menembus tim senior Persib, perjalanan kariernya terus berkembang sebelum akhirnya bergabung dengan Bhayangkara pada 2022.

Bersama Bhayangkara, Aqil mendapatkan kesempatan bermain yang lebih konsisten. Pengalamannya di kompetisi nasional membuatnya dikenal sebagai salah satu kiper lokal yang memiliki kemampuan distribusi bola yang baik serta refleks yang cukup solid saat mengawal gawang.

Selama memperkuat Bhayangkara, Aqil turut menjadi bagian dari skuad yang berhasil tampil kompetitif di berbagai ajang domestik.