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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 21 Juni 2026 | 16.37 WIB

Persib Bandung Bidik Mike van der Hoorn, Bek Berpengalaman Eredivisie Calon Pengganti Federico Barba

Mike van der Hoorn kabarnya menjadi incaran Persib Bandung. (FC Utrecht) - Image

Mike van der Hoorn kabarnya menjadi incaran Persib Bandung. (FC Utrecht)

JawaPos.com - Persib Bandung kembali dikaitkan dengan pemain asal Belanda pada bursa transfer menjelang musim 2026/2027.

Kali ini, nama yang mencuat adalah Mike van der Hoorn, bek tengah berpengalaman yang saat ini masih memperkuat FC Utrecht di kompetisi Eredivisie.

Kabar tersebut menyebutkan bahwa Van der Hoorn diproyeksikan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Barba di jantung pertahanan Maung Bandung.

Meski belum ada pengumuman resmi dari klub, nama pemain berusia 33 tahun itu mulai ramai diperbincangkan oleh pendukung Persib.

Jika rumor ini menjadi kenyataan, Persib berpotensi mendapatkan sosok bek dengan pengalaman panjang di sepak bola Eropa.

Van der Hoorn bukan nama asing di Belanda. Ia merupakan produk akademi FC Utrecht yang kemudian meniti karier di level tertinggi bersama sejumlah klub ternama.

Sepanjang karier profesionalnya, Van der Hoorn pernah membela Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda.

Bersama Ajax, ia meraih gelar juara Eredivisie musim 2013/2014. Setelah itu, ia melanjutkan petualangan ke Inggris dengan bergabung bersama Swansea City dan tampil lebih dari 100 pertandingan selama empat musim.

Kariernya juga sempat berlanjut di Bundesliga Jerman bersama Arminia Bielefeld sebelum akhirnya kembali ke FC Utrecht. Kepulangannya ke klub masa kecil terbukti menjadi keputusan tepat karena ia kembali menjadi salah satu pemain penting di lini belakang tim.

Editor: Edi Yulianto
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