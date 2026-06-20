Persija Jakarta Gelar Latihan Perdana 14 Juli, Rencanakan TC ke Luar Negeri

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengungkap jadwal latihan menjelang kompetisi Super League 2026/2027. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga mengungkap bahwa skuad Macan Kemayoran berencana menggelar pemusatan latihan (TC) ke luar negeri.

Kompetisi Super League 2026/2027 dijadwalkan mulai bergulir pada awal September 2026. Artinya, masing-masing klub termasuk Persija saat ini memiliki waktu persiapan kurang lebih tiga bulan lamanya.

Nah, mayoritas, masing-masing klub akan mulai memanaskan mesinnya pada bulan Juli mendatang. Begitu juga dengan Persija Jakarta, yang disebut Shin Tae-yong akan mulai latihan perdana pada 14 Juli.

“Latihan (Persija Jakarta) akan dimulai pada 14 Juli,” kata Shin Tae-yong saat ditemui wartawan di Jakarta, dikutip Sabtu (20/6).

Di sisi lain, Shin Tae-yong juga menjawab kabar soal Persija Jakarta akan menjalani TC ke luar negeri. Dia mengungkapkan, rencana tersebut memang ada, namun tidak memberikan penjelasan secara rinci.

“Bisa dibilang rencana untuk kamp pelatihan di luar negeri sudah dipersiapkan,” ungkap mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut.

Menarik untuk dinantikan bagaimana Shin Tae-yong akan menempa para pemain Persija Jakarta. Yang pasti, Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal dijejali habis-habisan latihan fisik seperti ketika menukangi Timnas Indonesia.

Sementara itu, pergerakan transfer Persija Jakarta sejauh ini terbilang masih senyap. Macan Kemayoran belum memperkenalkan pemain baru yang akan memperkuat skuad untuk mengarungi Super League 2026/2027.