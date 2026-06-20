Persija Jakarta Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Rayhan Hannan

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi memperpanjang kontrak Rayhan Hannan. Mohamad Prapanca selaku Presiden klub mengungkap alasan pihaknya memperpanjang masa bakti pemain berusia 22 tahun tersebut.

Kontrak Hannan bersama Persija Jakarta sedianya akan habis pada bulan Juni ini. Namun Manajemen Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- resmi memperpanjang salah satu pilar pentingnya itu selama tiga musim ke depan atau hingga 2029 mendatang.

Prapanca menyebut bahwa keputusan manajemen untuk memperpanjang kontrak Hannan merupakan langkah yang tepat. Pemain jebolan Elite Pro Academy (EPA) Persija Jakarta itu terus mengalami grafik positif bersama tim.

“Alasan untuk memperpanjang kontrak Hannan sangat jelas dan terukur.Sebagai pemain hasil didikan Elite Pro Academy Persija, Hannan menunjukkan performa dan statistik yang sangat baik,” kata Prapanca dalam keterangan resmi Persija Jakarta, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Hannan dinilai memiliki kualitas serta karakter yang dibutuhkan tim. Prapanca pun meyakini pemain berlabel Timnas Indonesia akan terus berkembang bersama Persija Jakarta.

“Kami optimis ia akan terus berkembang dan mampu memberikan efek positif terhadap perjalanan tim di masa yang akan datang,” terang Prapanca.

Sementara itu, Hannan mengaku sangat senang bisa memperpanjang masa baktinya bersama Persija Jakarta. Dia berjanji akan mengerahkan penampilan terbaiknya demi membawa Macan Kemayoran berjaya.

“Persija dan Jakarta akan selalu menjadi rumah saya. Saya sangat senang dan bangga selalu menjadi bagian dari tim ini. Bismillah banyak hal-hal baik dan besar akan datang kepada kami dan saya akan memberikan yang terbaik,” ucap Hannan.