Syahrul Lasinari Main 3 Posisi Berbeda! Bernardo Tavares Ungkap Alasan Persebaya Surabaya Merekrut Bek Serbabisa Ini

JawaPos.com — Persebaya Surabaya merekrut Syahrul Lasinari untuk menghadapi Super League 2026/2027 karena kemampuannya bermain di banyak posisi lini belakang.

Pelatih Bernardo Tavares menilai bek asal Ternate tersebut memiliki fleksibilitas tinggi yang dapat menambah kualitas sekaligus memperkuat persaingan di sektor pertahanan Green Force musim depan.

Mengapa Bernardo Tavares Tertarik pada Syahrul Lasinari?

Bernardo Tavares melihat Syahrul Lasinari sebagai pemain versatile yang mampu mengisi beberapa peran di lini belakang Persebaya Surabaya.

Kemampuan itu menjadi salah satu faktor utama yang membuat manajemen mendatangkannya pada bursa transfer musim ini.

Pelatih asal Portugal tersebut bukan sosok asing bagi Syahrul karena keduanya pernah bekerja sama sebelumnya. Pengalaman itu membuat Tavares memahami karakter permainan serta kualitas yang dimiliki pemain berusia 26 tahun tersebut.

"Syahrul adalah pemain yang sudah pernah bekerja sama dengan saya sebelumnya. Dia memiliki pengalaman yang cukup baik dan mampu bermain di beberapa posisi di lini pertahanan," jelas Coach Tavares.

Menurut Tavares, kehadiran Syahrul tidak hanya menambah opsi di sektor belakang, tetapi juga meningkatkan level kompetisi internal dalam tim.