Bocor! Syahrul Lasinari Bongkar Alasan Krusial Terima Pinangan Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persebaya Surabaya berhasil mendapatkan tanda tangan Syahrul Lasinari untuk menghadapi Super League 2026/2027 karena bek asal Ternate itu tertarik dengan ambisi besar yang dimiliki klub.

Pemain berusia 26 tahun tersebut memilih bergabung dengan Persebaya Surabaya setelah melihat target yang jelas dan peluang meraih prestasi bersama salah satu klub terbesar di Indonesia.

Persebaya Surabaya terus memperkuat komposisi skuad menjelang bergulirnya Super League 2026/2027 dengan merekrut Syahrul Lasinari dari PSM Makassar.

Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu resmi menandatangani kontrak berdurasi satu musim bersama Green Force.

Bagi Syahrul, bergabung dengan Persebaya Surabaya menjadi langkah penting dalam perjalanan karier profesionalnya. Selain memiliki sejarah panjang, klub asal Kota Pahlawan itu juga dikenal memiliki basis suporter yang besar dan fanatik.

"Saya sangat senang bisa bergabung dengan Persebaya. Kita semua tahu Persebaya adalah salah satu klub besar di Indonesia dengan sejarah dan basis suporter yang luar biasa. Karena itu, saya merasa bangga mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari tim ini," ujar Syahrul.

Namun, kebanggaan mengenakan jersey Persebaya Surabaya bukan satu-satunya alasan yang membuatnya menerima pinangan Green Force.