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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 20 Juni 2026 | 05.46 WIB

Toni Firmansyah Punya Harapan Besar di HUT ke-99 Persebaya Surabaya, Siap Bawa Green Force Juara Musim Depan!

Toni Firmansyah saat melawan Semen Padang. (Dok. Persebaya Surabaya) - Image

Toni Firmansyah saat melawan Semen Padang. (Dok. Persebaya Surabaya)

JawaPos.com - Perayaan hari jadi ke-99 Persebaya Surabaya menjadi momen spesial bagi seluruh elemen klub, termasuk gelandang muda Toni Firmansyah.

Pemain asli Surabaya itu menyampaikan harapan besarnya agar Persebaya terus berkembang dan mampu meraih prestasi yang lebih baik pada musim 2026/27.

Menurut Toni, usia Persebaya yang hampir menyentuh satu abad merupakan pencapaian bersejarah yang harus menjadi motivasi bagi seluruh pemain dan tim untuk terus membawa klub ke arah yang lebih maju.

Ia berharap Green Force mampu memenuhi target yang telah ditetapkan dan memberikan kebanggaan bagi para pendukung setianya.

"Menurut saya di anniversary ke-99 tahun ini semoga Persebaya ke depannya lebih maju dan semoga kita mencapai target-target mendapatkan hasil terbaik," ujar Toni.

Bagi pemain berusia 21 tahun tersebut, pencapaian tim tetap menjadi prioritas utama. Namun di sisi lain, ia juga memiliki target pribadi untuk terus berkembang sebagai pemain muda yang mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi Persebaya.

Toni menyadari bahwa persaingan di level tertinggi sepak bola Indonesia tidak mudah. Karena itu, ia menilai kerja keras dan konsistensi menjadi kunci penting untuk mempertahankan performa sekaligus mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih.

"Yang pasti saya ingin mendapatkan kepercayaan dari Coach dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan," katanya.

Pemain yang juga memperkuat Timnas Indonesia itu mengaku terus mendapatkan motivasi untuk meningkatkan kualitas diri.

Editor: Banu Adikara
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