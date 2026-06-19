Blak-blakan! Bernardo Tavares Bongkar 2 Alasan Kenapa Jasa Ramadhan Sananta Dibutuhkan Persebaya Surabaya

Bernardo Tavares mulai merombak skuad Persebaya Surabaya melepas tujuh pemain asing. (Persebaya)
JawaPos.com — Ramadhan Sananta direkrut Persebaya Surabaya untuk Super League 2026/2027 bukan hanya karena ketajamannya sebagai penyerang Timnas Indonesia, tetapi juga karena Bernardo Tavares yakin sang pemain masih memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya keluar.
Di Surabaya, pelatih asal Portugal itu ingin membantu Sananta kembali mencapai performa terbaik sekaligus menjadi senjata utama Green Force dalam mengejar target musim ini.
Kedatangan Ramadhan Sananta membawa harapan baru bagi lini depan Persebaya Surabaya setelah penyerang berusia 23 tahun itu resmi bergabung dengan status bebas transfer.
Ia datang usai mengakhiri petualangannya bersama DPMM FC di Liga Malaysia.
Bagi Bernardo Tavares, keputusan merekrut Sananta bukan sekadar menambah opsi di sektor penyerangan.
Ada dua alasan utama yang membuat mantan pelatih PSM Makassar tersebut begitu yakin terhadap kualitas pemain asal Kepulauan Riau itu.
Alasan pertama adalah karena Bernardo Tavares memahami karakter Ramadhan Sananta secara mendalam. Keduanya pernah bekerja sama di PSM Makassar dan menjalin hubungan yang sangat baik selama beberapa musim.
Menurut Tavares, pemahaman terhadap karakter pemain menjadi faktor penting dalam proses pengembangan kemampuan di lapangan.
Karena sudah mengenal Sananta sejak awal karier profesionalnya berkembang, ia yakin bisa membantu sang striker kembali menemukan performa terbaik.
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