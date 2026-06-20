Malut United Jadi Jateng United? Nasib PSIS Semarang dan Stadion Jatidiri Jadi Sorotan

Malut United dikabarkan mengajukan pergantian nama menjadi Jateng United FC dan berencana memindahkan home base ke Stadion Jatidiri Semarang untuk musim 2026/2027. (Instagram/@malutunitedfc)
JawaPos.com — Malut United dikabarkan akan berganti nama menjadi Jateng United FC dan memindahkan home base ke Stadion Jatidiri, Semarang, menjelang bergulirnya Super League 2026/2027.
Jika terealisasi, keputusan ini berpotensi mengubah peta persaingan sepak bola nasional sekaligus memunculkan tanda tanya besar terkait masa depan penggunaan Stadion Jatidiri yang selama ini identik dengan PSIS Semarang.
Perubahan tersebut terungkap melalui surat bernomor 25/MMS-MUtd/VI/2026 yang dikirim kepada PSSI terkait pengajuan pergantian nama klub dan perpindahan markas.
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Surat itu ditandatangani Direktur Utama PT Malut Maju Sejahtera Dirk Soplanit bersama Direktur Zainuddin Umasangadi.
Mengapa Malut United Ingin Berganti Nama dan Pindah Markas?
Manajemen Malut United menyebut keputusan tersebut lahir dari evaluasi internal yang melibatkan pengurus badan hukum serta manajemen klub.
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Hasil evaluasi itu mengarah pada perubahan identitas klub sekaligus perpindahan domisili dari Maluku Utara ke Jawa Tengah.
Dalam surat yang dikutip Radar Jogja pada Sabtu (20/6/2026), manajemen menjelaskan perubahan tersebut telah menjadi kesepakatan internal.
Mereka berencana meninggalkan Stadion Gelora Kie Raha dan menjadikan Stadion Jatidiri sebagai kandang baru.
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