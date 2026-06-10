Eks Wingger Borneo FC Pulang Kampung, Muhammad Sihran Resmi Perkuat Malut United di Super League Musim 2026/2027

JawaPos.com - Malut United FC resmi mendapatkan tambahan amunisi baru untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027. Klub asal Maluku Utara tersebut mengamankan jasa winger berpengalaman Muhammad Sihran Amrullah yang sebelumnya membela Borneo FC Samarinda.

Kepastian bergabungnya Muhammad Sihran Amrullah menjadi kabar menggembirakan bagi masyarakat Maluku Utara. Pasalnya, pemain kelahiran Ternate itu akhirnya kembali ke daerah asalnya setelah menjalani perjalanan panjang bersama Borneo FC.

Muhammad Sihran Amrullah bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Pemain berusia 27 tahun tersebut merupakan salah satu produk binaan Borneo FC yang berhasil menembus tim utama sejak 2017 sebelum akhirnya berlabuh ke Malut United.

Selama hampir satu dekade berseragam Pesut Etam, dia berkembang menjadi pemain yang dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, dan kemampuan menyerang dari sisi sayap. Pada musim 2025/2026, Sihran masih menjadi bagian dari skuad Borneo FC di kompetisi Super League Indonesia.

Dia mencatat puluhan penampilan sepanjang musim dan turut membantu tim bersaing di papan atas klasemen. Kontribusinya di sektor sayap membuat dirinya tetap menjadi salah satu pemain lokal yang diperhitungkan.

Bergabungnya Sihran dinilai sebagai langkah strategis bagi Malut United yang terus memperkuat komposisi skuad menjelang musim baru. Kehadiran pemain berpengalaman seperti dirinya diharapkan mampu menambah variasi serangan sekaligus memberikan pengalaman bagi pemain-pemain muda dalam tim.

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Selain faktor teknis, transfer ini juga memiliki nilai emosional yang kuat. Sebagai putra asli Ternate, Sihran kini berkesempatan bermain di hadapan masyarakat yang selama ini mendukung perjalanan kariernya dari jauh.

Atmosfer tersebut diyakini akan menjadi motivasi tambahan bagi sang pemain untuk memberikan performa terbaik. Malut United sendiri terus menunjukkan ambisi besar dalam membangun tim yang kompetitif.