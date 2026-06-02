Persebaya Surabaya Gagal Permanenkan Riyan Ardiansyah, Pemain Andalan Bernardo Tavares Kembali ke Malut United

JawaPos.com - Riyan Ardiansyah dipastikan tidak akan bertahan bersama Persebaya Surabaya. Pemain yang berstatus sebagai pinjaman tersebut akan kembali ke Malut United.

Kepastian tersebut didapatkan dari akun X @BaadilaOscar, yang mengabarkan bahwa Riyan Ardiansyah telah menjalani masa peminjamannya bersama Persebaya. Pemain 30 tahun tersebut, akan kembali ke Malut United musim depan.

"Breaking News. Riyan Ardiansyah telah selesai dalam masa peminjaman di Persebaya kembali ke klub asalnya Malut untuk musim depan. Matur suwun Riyan," tulis akun X @BaadilaOscar.

Sebelumnya melalui akun yang sama, Persebaya sempat melakukan negosiasi untuk menjadikannya pemain tetap. Namun pada akhirnya, hal tersebut terjawab bahwa Malut United tidak ingin melepaskan pemainnya itu.

"Update soal Riyan Ardiansyah yang memang masih punya kontrak satu musim di Malut. Infonya Persebaya masih mengupayakan agar bisa mempermanenkan Riyan. Terkait seperti apa, apakah fee transfer atau yang lain saya kurang paham. Tinggal nunggu Malut maunya seperti apa prosesnya," tulis akun X @BaadilaOscar pada 26 Mei 2026.

Sebelum dipinjamkan, Riyan kesulitan bersaing di Malut United. Melansir Transfermarkt, dia hanya bermain lima pertandingan tanpa sekalipun menjadi starter.