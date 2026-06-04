Kontrak Segera Habis, Kiper Bhayangkara FC Aqil Savik Masuk Radar Malut United dan Persik Kediri untuk Musim Depan

JawaPos.com - Bursa transfer Liga 1 mulai menunjukkan geliatnya menjelang musim 2026/2027.

Salah satu nama yang kini menjadi perhatian adalah kiper Bhayangkara FC, Muchamad Aqil Savik. Penjaga gawang berusia 27 tahun tersebut dikabarkan masuk dalam radar sejumlah klub yang ingin memperkuat skuad mereka untuk menghadapi kompetisi musim depan.

Aqil Savik saat ini sedang memasuki periode penting dalam kariernya. Kontraknya bersama Bhayangkara FC akan berakhir pada penghujung musim ini, sehingga membuat masa depannya menjadi salah satu topik yang menarik untuk diikuti di bursa transfer.

Dua klub Liga 1 yang disebut-sebut serius memantau situasi Aqil adalah Malut United dan Persik Kediri. Kedua tim tersebut dikabarkan telah melakukan komunikasi awal dengan pihak pemain untuk mengetahui peluang merekrut sang kiper pada musim depan.

Ketertarikan tersebut tidak lepas dari performa konsisten yang ditunjukkan Aqil sepanjang musim 2025/2026.

Kiper kelahiran Bandung, 17 Januari 1999 itu tampil dalam 30 pertandingan di semua kompetisi bersama Bhayangkara FC. Kehadirannya di bawah mistar gawang menjadi salah satu faktor penting yang membantu tim mengakhiri musim di posisi lima besar klasemen akhir.

Dengan postur 185 centimeter serta pengalaman bermain di level kompetisi tertinggi Indonesia, Aqil dinilai memiliki kualitas yang mampu memberikan stabilitas di sektor penjaga gawang.

Selain pengalaman di level klub, ia juga pernah memperkuat Timnas Indonesia U-19 dan menjadi bagian dari skuad yang meraih peringkat ketiga Piala AFF U-19 pada 2017 dan 2018.