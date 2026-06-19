Shin Tae-yong Beberkan Strategi Hadapi Tekanan dan Kritik Suporter Persija Jakarta

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menyadari bahwa keputusan menerima tantangan sebagai pelatih Macan Kemayoran membuat dirinya harus siap menghadapi tekanan besar.

Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut menilai situasi itu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sepak bola profesional.

Sejak pertama kali menangani Persija, Shin memahami bahwa ekspektasi suporter dan manajemen terhadap tim sangat tinggi. Karena itu, ia memilih untuk tidak menjadikan tekanan sebagai beban yang mengganggu pekerjaannya sehari-hari.

Menurut Shin, cara terbaik untuk menghadapi tekanan adalah dengan melakukan persiapan secara maksimal jauh sebelum pertandingan berlangsung. Dengan persiapan yang matang, ia merasa lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul saat laga berlangsung.

“Posisi ini bukanlah tempat yang tanpa tekanan, melainkan tempat yang menerima tekanan kuat. Dengan memikirkan hal itu dan melakukan persiapan jauh-jauh hari, kami bisa menghindari banyak tekanan,” ujar Shin Tae-yong.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menjelaskan bahwa dirinya memiliki pola kerja yang sudah diterapkan selama bertahun-tahun.

Fokus utama diberikan pada fase persiapan tim hingga dua hari sebelum pertandingan. Pada periode tersebut, seluruh detail teknis dan strategi dipersiapkan sebaik mungkin.

Namun ketika memasuki satu hari sebelum pertandingan, Shin justru berusaha mengurangi beban pikiran yang berkaitan dengan laga. Ia memilih untuk lebih rileks agar dapat menghadapi pertandingan dengan kondisi mental yang lebih tenang.