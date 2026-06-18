Carlos Franca Dikabarkan Merapat ke FC Ararat, Eks Striker Persijap Berpeluang Tampil di Kualifikasi Liga Champions Eropa

Carlos Franca. (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar menarik datang dari mantan penyerang Persijap Jepara, Carlos Franca. Striker asal Brasil itu disebut semakin dekat untuk bergabung dengan klub Armenia, FC Ararat, menjelang musim kompetisi 2026/2027.
Informasi tersebut mulai ramai diperbincangkan setelah sejumlah sumber transfer pemain mengaitkan nama Franca dengan klub yang baru saja meraih gelar juara Liga Armenia tersebut.
Jika proses transfer berjalan lancar, pemain berusia 31 tahun itu berpeluang merasakan atmosfer sepak bola Eropa pada musim depan.
FC Ararat sendiri bukan klub sembarangan. Status mereka sebagai juara kompetisi domestik Armenia membuat tim tersebut berhak tampil pada babak play-off UEFA Champions League.
Kesempatan itu tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain yang ingin menambah pengalaman di level yang lebih tinggi.
Bagi Carlos Franca, peluang ini bisa menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan kariernya. Sebelum bermain di Indonesia, ia sempat mencicipi kompetisi di Brasil, Bulgaria, hingga India.
Namun kesempatan bergabung dengan klub yang berpotensi tampil di ajang antarklub Eropa tentu menghadirkan tantangan baru yang berbeda.
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Musim lalu, Franca menjadi salah satu pemain asing yang cukup menonjol bersama Persijap Jepara. Penyerang kelahiran Brasília tersebut tampil dalam 30 pertandingan dan berhasil mencetak 10 gol untuk tim berjuluk Laskar Kalinyamat.
Kontribusinya di lini depan membuat namanya cukup dikenal oleh pecinta sepak bola Indonesia.
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