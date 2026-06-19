Lanjutkan Kiprah, Rayhan Hannan Perpanjang Kontrak selama Tiga Tahun bersama Persija

Muhammad Rayhan Hannan beraksi di laga Persija lawan Semen Padang di Indonesia Super League di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Sabtu (23/5). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gelandang muda Rayhan Hannan bertahan bersama Persija setelah memperpanjang kontraknya sampai tiga musim. Persija memperpanjang kontrak Hannan atas pertimbangan yang matang berdasarkan performa impresifnya selama musim 2025/2026.
Presiden Persija Mohamad Prapanca menilai keputusan melanjutkan kerja sama dengan Hannan sebagai langkah yang tepat.
Prapanca menilai sang pemain memiliki kualitas dan karakter yang dibutuhkan tim, terlebih Hannan merupakan didikan Elite Pro Academy Persija.
"Kami optimis ia akan terus berkembang dan mampu memberikan efek positif terhadap perjalanan tim di masa yang akan datang," kata Prapanca.
"Kami membutuhkan pemain dengan karakter seperti dirinya," sambungnya.
Hannan sendiri siap melanjutkan langkah bersama Persija.
"Persija dan Jakarta akan selalu menjadi rumah saya. Saya sangat senang dan bangga selalu menjadi bagian dari tim ini. Bismillah banyak hal-hal baik dan besar akan datang kepada kami dan saya akan memberikan yang terbaik,” ucap Hannan.
Pada musim 2025/2026, Hannan tampil dalam 17 pertandingan dengan menciptakan tiga gol dan satu assist.
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