Lolos ke Semifinal Piala Presiden 2026, Toni Firmansyah Tegaskan Persebaya Masih Punya Banyak PR

Toni Firmansyah menegaskan persaingan skuad Persebaya Surabaya menjadi motivasi untuk terus berkembang sebelum menghadapi PSMS Medan. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan PSMS Medan dengan skor tipis 1-0 pada laga kedua Grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Rabu (29/7/2026).
Meski sukses meraih dua kemenangan beruntun, gelandang muda Green Force, Toni Firmansyah, mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat merasa puas.
Gol semata wayang Yuran Fernandes menjelang turun minum menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Tambahan tiga poin membuat Persebaya mengoleksi enam poin dari dua laga dan mengunci tiket ke semifinal sebelum pertandingan terakhir fase grup.
Sepanjang pertandingan, Persebaya mampu menguasai jalannya permainan dalam beberapa periode.
Namun, PSMS Medan juga memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali menciptakan peluang yang memaksa lini pertahanan Green Force bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan.
Bagi Toni Firmansyah, kemenangan dan catatan nirbobol menjadi hasil yang patut disyukuri. Meski begitu, pemain berusia 21 tahun tersebut menilai performa tim masih jauh dari kata sempurna sehingga evaluasi tetap menjadi pekerjaan utama.
"Kami bersyukur bisa meraih kemenangan dan kembali mencatat clean sheet. Namun kami sadar masih banyak kekurangan yang harus dievaluasi di setiap lini. Karena itu, kami akan terus bekerja keras agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya," ujar Toni dalam konferensi pers seusai laga.
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Pemain binaan kompetisi internal Persebaya itu menambahkan, kondisi seluruh pemain saat ini cukup baik meski telah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi.
Tim pelatih juga terus memaksimalkan proses pemulihan agar semua pemain siap menghadapi jadwal berikutnya.
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