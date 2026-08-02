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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 3 Agustus 2026 | 05.31 WIB

Gelandang Persebaya Toni Firmansyah Ungkap Kondisi Alex Martins Jelang Semifinal Piala Presiden 2026

Pemain Persebaya, Alex Martins berebut bola dengan Pemain PSMS, Rayhan Utina dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026. Gelandang Persebaya Toni Firmansyah ungkap kondisi Alex Martins jelang semifinal Piala Presiden 2026. Persebaya masih tunggu kabar medis pemain Brasil. (Riana Setiawan/ Jawa Pos) - Image

Pemain Persebaya, Alex Martins berebut bola dengan Pemain PSMS, Rayhan Utina dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2026. Gelandang Persebaya Toni Firmansyah ungkap kondisi Alex Martins jelang semifinal Piala Presiden 2026. Persebaya masih tunggu kabar medis pemain Brasil. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com — Toni Firmansyah mengungkap kondisi terbaru Alex Martins yang masih menjalani pemeriksaan tim medis Persebaya Surabaya setelah mengalami cedera saat menghadapi Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026).

Kondisi penyerang asal Brasil itu masih ditunggu sebelum Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC pada semifinal Piala Presiden 2026, Selasa (4/8/2026).

Bagaimana Kondisi Terbaru Alex Martins?

Toni Firmansyah menyebut Alex Martins masih berada dalam pemantauan tim medis Persebaya Surabaya dan seluruh pemain memberikan dukungan agar sang penyerang segera pulih.

Kepastian apakah Alex Martins bisa tampil menghadapi Arema FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, masih menunggu informasi lanjutan dari tim medis.

"Sekarang mungkin masih dalam dari, apa, medik ya, tentunya kita selalu support Alex (Martins) juga dan semoga bisa cepat pulih dan kembali lagi membela Persebaya di semifinal," ujar Toni Firmansyah saat menjawab pertanyaan dari JawaPos.com, Minggu (2/8/2026).

Pernyataan Toni menjadi kabar terbaru mengenai kondisi Alex Martins setelah penyerang Brasil itu harus meninggalkan lapangan pada penghujung pertandingan kontra Port FC.

Alex Martins ditarik keluar pada menit ke-90+1 dan digantikan Randy May setelah sebelumnya mencetak gol penting untuk membawa Persebaya Surabaya unggul.

Alex Martins Cedera setelah Cetak Gol

Alex Martins menjadi salah satu pemain penting dalam kemenangan Persebaya Surabaya atas Port FC dengan skor 2-1 pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026.

Penyerang asal Brasil itu baru masuk pada awal babak kedua bersama Walber Mota, Ramadhan Sananta, dan Francisco Rivera untuk meningkatkan daya gedor Green Force.

Pergantian yang dilakukan pelatih Bernardo Tavares langsung memberikan dampak positif.

Editor: Hendra
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