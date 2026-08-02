Hadiah Rp 8 Miliar Menanti! Toni Firmansyah Ingin Persebaya Surabaya Juara Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Toni Firmansyah bersyukur jika Persebaya Surabaya mampu menjuarai Piala Presiden 2026 dengan hadiah Rp 8 miliar, sekaligus menjadikannya bekal berharga menatap kompetisi liga.

Gelandang muda Green Force itu menilai peluang juara terbuka setelah timnya tampil sempurna di fase grup dan terus berkembang bersama pelatih Bernardo Tavares.

Persebaya Surabaya menutup Grup B Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-1 atas juara bertahan asal Thailand, Port FC, di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (1/8/2026).

Dua gol Green Force dicetak Miguel Pereira dan Alex Martins, hasil yang mengantarkan Persebaya Surabaya lolos ke semifinal sebagai juara grup dengan koleksi sembilan poin.

Toni Firmansyah Bersyukur Jika Bisa Juara Toni Firmansyah menyambut positif peningkatan performa Persebaya Surabaya sepanjang fase grup Piala Presiden 2026.

Menurutnya, proses yang dijalani tim selama pramusim mulai menunjukkan hasil karena para pemain semakin memahami instruksi dan filosofi permainan Bernardo Tavares.

Gelandang muda tersebut menilai kemenangan demi kemenangan menjadi bagian penting dari proses membangun tim.

Karena itu, Toni Firmansyah ingin Persebaya Surabaya terus bekerja keras hingga pertandingan terakhir untuk merebut trofi Piala Presiden 2026.

"Kalau pasti kita senang dan bersyukur juga. Tentunya itu bukan hal yang mudah, itu harus bekerja keras dan harus improve dan di setiap pertandingan kita harus bisa mengambil kemenangan dan sampai final kita harus merebut," kata Toni Firmansyah kepada JawaPos.com, Minggu (2/8/2026) di Balai Kota Surabaya.