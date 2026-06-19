John Herdman Temui Prabowo Bersama Erick Thohir, Siap Wujudkan Mimpi Timnas Indonesia ke Piala Dunia

JawaPos.com - Langkah Timnas Indonesia menuju target besar tampil di Piala Dunia 2030 kembali mendapat support yang sangat besar.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada Kamis sore.

Pertemuan tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap program pengembangan sepak bola nasional yang saat ini tengah dijalankan PSSI.

Dalam kesempatan itu, John Herdman mengaku sangat antusias dan merasa terhormat dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo.

Pelatih asal Kanada tersebut menegaskan bahwa dirinya memiliki tekad kuat untuk membawa Timnas Indonesia mencapai level yang lebih tinggi, termasuk mewujudkan mimpi tampil di ajang Piala Dunia 2030.

“Sangat antusias, suatu kehormatan buat saya. Kami berharap dapat membawa tim ini ke World Cup pada tahun 2030. Dan kami akan membutuhkan dukungan dari semua orang,” ujar Herdman.

Menurut Herdman, perjalanan menuju panggung sepak bola terbesar di dunia tidak bisa dilakukan hanya oleh pemain dan staf pelatih semata.

Dukungan dari seluruh elemen, mulai dari federasi, pemerintah, hingga masyarakat Indonesia menjadi faktor penting dalam mewujudkan target tersebut.