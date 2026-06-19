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Antara
Sabtu, 20 Juni 2026 | 04.36 WIB

Presiden Prabowo Minta PSSI Benahi Kompetisi demi Lolos ke Piala Dunia Mendatang

Presiden Prabowo (tengah) menerima pelatih tim nasional sepak bola putra Indonesia John Herdman bersama Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026). (ANTARA/Fathur Rochman) - Image

Presiden Prabowo (tengah) menerima pelatih tim nasional sepak bola putra Indonesia John Herdman bersama Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026). (ANTARA/Fathur Rochman)

JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto meminta Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir agar memperbaiki iklim kompetisi sepak bola domestik guna menghasilkan skuad tim nasional yang tangguh dan mampu menembus Piala Dunia.

"Kalau dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum PSSI, tentunya memperbaiki iklim kompetisi kita untuk bisa menghasilkan tim nasional yang hebat, yang tangguh, yang penuh semangat untuk bisa mewujudkan seluruh mimpi rakyat Indonesia, Timnas lolos ke Piala Dunia," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pesan Presiden, seperti dikutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan  arahan itu  disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo saat menerima Erick Thohir dan Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia John Herdman untuk membahas langkah strategis sepak bola nasional di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor. 

Di tengah bergulirnya Piala Dunia 2026, pemerintah dinilai menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masa depan prestasi olahraga, khususnya sepak bola.

Prasetyo menyatakan pemerintah sebenarnya sangat berharap skuad Garuda menembus turnamen paling bergengsi itu pada periode ini, yang  kenyataannya tak berhasil lolos.

“Sebagaimana yang kita ketahui, kan kebetulan ini sudah jalan hampir satu minggu lebih ya, pesta Piala Dunia empat tahunan. Tadinya memang kita betul-betul berharap Timnas kita bisa lolos tahun ini, namun sementara masih belum,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya persiapan yang jauh lebih matang sejak dini dan penguatan internal skuad demi menghadapi agenda internasional terdekat, seperti FIFA Series tahun 2027. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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