Persib Bandung Bersiap Tampil di ACC 2026/27, Igor Tolic Ungkap Target dan Evaluasi Tim

JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi tantangan besar pada musim 2026/27 setelah dipastikan tampil di ASEAN Club Championship (ACC).

Sebagai juara BRI Super League 2025/26, Maung Bandung mendapat kesempatan untuk bersaing dengan sejumlah klub terbaik Asia Tenggara dalam turnamen antarklub paling bergengsi di kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil undian, Persib tergabung di Grup B yang dihuni sejumlah tim kuat. Klub asal Bandung itu akan berhadapan dengan Lion City Sailors FC dari Singapura, Johor Darul Ta’zim (JDT) dari Malaysia, Cong An Ha Noi FC dari Vietnam, Svay Rieng FC dari Kamboja, Port FC dari Thailand, serta pemenang laga play-off antara Ezra FC (Laos) dan Shan United FC (Myanmar).

Komposisi grup tersebut membuat perjalanan Persib diprediksi tidak akan mudah. Hampir seluruh peserta merupakan tim papan atas di negaranya masing-masing dan memiliki pengalaman tampil di kompetisi level Asia.

Pelatih Persib, Igor Tolic, menyambut antusias kesempatan timnya tampil di ACC musim depan. Menurutnya, kompetisi ini menjadi panggung penting bagi Persib untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan kualitas permainan saat menghadapi lawan-lawan terbaik di Asia Tenggara.

“Ini merupakan kompetisi baru bagi kami yang nantinya mempertemukan tim-tim terkuat dari Asia Tenggara. Kami senang bisa bersaing di level tinggi dan berada di panggung besar ini,” ujar Igor.

Selain tampil di ACC, Persib juga akan menjalani musim yang padat karena berpartisipasi di AFC Champions League Two (ACL 2). Situasi tersebut membuat tim pelatih harus mempersiapkan skuad secara matang agar mampu bersaing di dua kompetisi berbeda.

Persib dijadwalkan memulai program pramusim pada Juli mendatang. Momen tersebut akan dimanfaatkan Igor Tolic untuk melakukan evaluasi sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang dinilai masih perlu ditingkatkan dari musim sebelumnya.