Calon Lawan Persib Bandung Tutup Pramusim di Spanyol dengan Rekor Mengesankan

Klub sepak bola Malaysia, Johor Darul Ta'zim. (Istimewa)
JawaPos.com - Johor Darul Ta'zim menuntaskan rangkaian pramusim 2026/27 di Spanyol dengan catatan yang cukup menjanjikan.
Klub asal Malaysia tersebut hanya menelan satu kekalahan dari delapan pertandingan yang dijalani sebelum kembali ke tanah air untuk melanjutkan persiapan menghadapi musim baru.
Selama menjalani pemusatan latihan di Spanyol, Johor Darul Ta'zim mencatatkan dua kemenangan, lima hasil imbang, dan satu kekalahan.
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Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi tim berjuluk Harimau Selatan sebelum tampil di berbagai ajang musim ini, termasuk ASEAN Shopee Cup 2026 yang juga diikuti Persib Bandung.
Satu-satunya kekalahan Johor Darul Ta'zim terjadi saat menghadapi klub Arab Saudi, Al Ettifaq.
Dalam pertandingan tersebut mereka harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-8. Meski demikian, hasil itu tidak menggambarkan keseluruhan performa tim karena pada pertandingan lainnya mereka mampu tampil kompetitif.
Salah satu hasil yang cukup menyita perhatian adalah ketika Johor Darul Ta'zim bermain imbang 2-2 melawan klub raksasa Skotlandia, Rangers FC. Mereka juga sukses menahan Elche CF tanpa gol serta bermain imbang 2-2 menghadapi Qatar SC.
Dua kemenangan berhasil diraih saat menghadapi CD Contestano dengan skor telak 8-0 dan FC Cartagena 2-0. Sementara tiga laga lainnya berakhir imbang 1-1 saat menghadapi UD Castellonense dan AF Espanoles, serta hasil 0-0 melawan Elche CF.
Berikut hasil lengkap pramusim Johor Darul Ta'zim di Spanyol:
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