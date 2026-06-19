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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 20 Juni 2026 | 02.10 WIB

Persib Bandung Resmi Berpisah dengan Federico Barba, Faktor Keluarga Jadi Alasan Pulang ke Eropa

Pemain belakang Persib Bandung Federico Barba. (Persib) - Image

Pemain belakang Persib Bandung Federico Barba. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung resmi mengumumkan perpisahan dengan bek asal Italia, Federico Barba, menjelang super league musim 2026/27. Kabar tersebut sebenarnya sudah beredar dalam beberapa pekan terakhir, namun konfirmasi dari klub akhirnya memastikan bahwa kerja sama kedua pihak telah berakhir.

Kepergian Federico Barba menjadi salah satu kehilangan besar bagi Persib Maung Bandung. Selama musim lalu, pemain berusia 32 tahun itu tampil konsisten dan menjadi sosok penting di lini pertahanan Persib.

Pengalaman bermain di kompetisi Eropa membuat Federico Barba mampu memberikan ketenangan sekaligus kepemimpinan di atas lapangan bersama persib.

Tidak hanya kuat dalam duel bertahan, Barba juga dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik. Kehadirannya membantu Persib membangun serangan dari lini belakang serta menjaga keseimbangan permainan saat menghadapi lawan-lawan kuat.

Meski belum ada pernyataan resmi mengenai klub tujuan berikutnya, Barba disebut-sebut tengah diminati sejumlah tim dari Italia dan Yunani. Ketertarikan tersebut tidak lepas dari performa impresif yang ditunjukkannya selama membela Persib di kompetisi Indonesia.

Faktor keluarga diyakini menjadi alasan utama di balik keputusan sang pemain untuk kembali ke Eropa. Setelah menjalani karir di luar negaranya, Barba disebut ingin lebih dekat dengan keluarga dan melanjutkan perjalanan profesional di kawasan yang lebih dekat dengan kampung halaman.

Bagi Persib, kepergian Barba tentu meninggalkan pekerjaan rumah yang tidak ringan. Klub asal Bandung itu akan menghadapi musim yang padat, baik di kompetisi domestik maupun ajang Asia. Dengan jadwal yang semakin ketat, kebutuhan akan pemain berkualitas dan berpengalaman menjadi sangat penting.

Manajemen Persib kini dituntut bergerak cepat mencari pengganti yang memiliki kualitas sepadan. Sosok pengganti Barba tidak hanya harus mampu menjaga soliditas pertahanan, tetapi juga membawa pengaruh positif di ruang ganti seperti yang telah ditunjukkan pemain asal Italia tersebut.

Meski masa baktinya di Bandung tidak berlangsung lama, kontribusi Federico Barba tetap meninggalkan kesan positif bagi tim dan para Bobotoh. Dia menjadi salah satu pemain asing yang mampu beradaptasi dengan baik dan menunjukkan profesionalisme sepanjang musim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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