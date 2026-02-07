Saddil Ramdani Optimistis Persib Bandung Mampu Berdaing di ASEAN Club Championship 2026/2027

JawaPos.com - Sayap Persib Bandung, Saddil Ramdani, menaruh optimisme tinggi terhadap peluang timnya di ajang ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027. Persib Bandung memiliki modal yang cukup kuat untuk bersaing dengan klub-klub terbaik Asia Tenggara.

Turnamen antarklub bergengsi tersebut akan menjadi tantangan baru bagi Persib Bandung. Maung Bandung tampil konsisten di kompetisi domestik dalam beberapa musim terakhir.

Bagi Saddil, kesempatan tampil di level regional merupakan momentum penting untuk menunjukkan kualitas tim di hadapan publik Asia Tenggara.

Pemain yang dikenal dengan kecepatan dan kreativitasnya itu menilai Persib Bandung memiliki banyak faktor pendukung untuk meraih hasil positif. Selain dihuni sejumlah pemain berkualitas, tim juga memiliki kedalaman skuad yang dinilai mampu menghadapi padatnya jadwal pertandingan sepanjang musim.

Tak hanya itu, dukungan suporter juga menjadi salah satu kekuatan utama yang dimiliki Persib Bandung. Kehadiran Bobotoh di setiap pertandingan diyakini dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal.

"Saya melihat peluang Persib Bandung di ASEAN Club Championship cukup bagus. Persib Bandung adalah tim besar dengan kualitas pemain dan dukungan suporter yang luar biasa, dan saya sangat bangga bisa berjuang bersama tim ini," ujar Saddil.

Meski optimistis, Saddil tetap menyadari bahwa persaingan di ASEAN Club Championship tidak akan berjalan mudah. Sejumlah klub kuat dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dipastikan akan menjadi lawan yang berat bagi Maung Bandung.

Karena itu, dia menegaskan pentingnya menjaga fokus dan kerja keras di setiap pertandingan. Menurut dia, seluruh pemain harus memiliki komitmen yang sama untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh klub.