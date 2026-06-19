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Dimas Choirul
Jumat, 19 Juni 2026 | 23.32 WIB

Ada Atep hingga Adam Alis, Persib Bandung All-Stars Temu Kangen di Stadion Siliwangi 

Pertandingan ini menjadi simbol sinergi antara sektor olahraga dan kesehatan dalam mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dan aktif. (Dok. Persib) - Image

Pertandingan ini menjadi simbol sinergi antara sektor olahraga dan kesehatan dalam mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dan aktif. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Kemitraan strategis antara Persib Bandung dan PT Combiphar kembali diperkuat melalui laga persahabatan yang mempertemukan tim internal Combiphar dengan PERSIB The Legend di Stadion Siliwangi, Bandung, Sabtu (20/6).

Pertandingan yang berlangsung dengan format dua babak masing-masing 25 menit itu bukan sekadar ajang silaturahmi. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi simbol sinergi antara sektor olahraga dan kesehatan dalam mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat dan aktif.

Laga persahabatan tersebut merupakan bagian dari kelanjutan kerja sama yang telah terjalin sejak Agustus 2025. Saat itu, Combiphar resmi bergabung sebagai mitra strategis Persib dalam gelaran Pesta Biru di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Hampir setahun menjalin kemitraan, kedua belah pihak terus mempererat kolaborasi melalui beragam program yang memberikan manfaat bagi komunitas maupun para penggemar sepak bola.

Pada pertandingan tersebut, Persib All-Stars diperkuat sejumlah legenda dan ikon sepak bola Indonesia. Di antaranya Adam Alis, Ahmad Jufriyanto, Atep, Tantan, pelatih Djajang Nurjaman, hingga Ajat Sudrajat. Menariknya, tim PERSIB All-Stars juga meminjam satu penjaga gawang dari kubu Combiphar sebagai bentuk kebersamaan dan sportivitas.

Duel berlangsung menarik dan penuh semangat. Tim Combiphar mampu mencetak tiga gol, salah satunya dibukukan Director PT Combiphar Weitarsa Hendarto. Namun, PERSIB All-Stars akhirnya menutup laga dengan kemenangan 5-3.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menegaskan bahwa kolaborasi antara Persib dan Combiphar memiliki makna yang lebih luas dibanding sekadar hubungan bisnis.

"Kemitraan strategis ini menyatukan visi besar antara industri olahraga dan kesehatan. Baik Persib maupun Combiphar adalah simbol kebanggaan nasional yang memiliki semangat yang sama untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Melalui berbagai program kolaborasi, kami ingin menginspirasi generasi masa depan untuk menjalani hidup yang lebih sehat, aktif, dan produktif," ujar Adhitia.

Sementara itu, Director PT Combiphar Weitarsa Hendarto menyebut pertandingan persahabatan tersebut menjadi wujud nyata semangat kemitraan yang dibangun kedua institusi.

"Sebagai perusahaan yang mengusung semangat 'Championing a Healthy Tomorrow', Combiphar merasa terhormat dapat menjadi bagian dari perjalanan PERSIB. Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa olahraga merupakan salah satu cara paling efektif untuk membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan sekaligus mempererat hubungan dengan komunitas," kata Weitarsa.

Editor: Hendra
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