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Diar Candra Tristiawan
Jumat, 19 Juni 2026 | 21.52 WIB

Tampil di Kompetisi Baru Super League, Pelatih Persib Igor Tolic Siapkan Skuad yang Bersaing

Selebrasi pemain Persib Bandung. (Dok. Persiib) - Image

Selebrasi pemain Persib Bandung. (Dok. Persiib)

JawaPos.com - Persib Bandung akan tampil di dua kompetisi mancanegara di musim 2026-2027. Yaitu play-off AFC Champions League Two (ACL 2) serta ASEAN Club Championship (ACC).

Di level ACL 2, Maung Bandung sudah punya pengalaman. Musim 2025-2026, juara tiga musim kompetisi teratas Indonesia itu menembus 16 besar sebelum takluk oleh klub Thailand Ratchaburi FC.

Sedangkan ACC, Persib tidak punya rekam jejak sama sekali. Dikutip dari situs resmi liga, pelatih Persib Igor Tolic akan mempersiapkan skuad sebaik-baiknya untuk dua kompetisi mancanegara plus kompetisi dalam negeri.

“(ACC) Ini merupakan kompetisi baru bagi kami yang mana nantinya mempertemukan tim-tim terkuat dari Asia Tenggara. Kami senang bisa bersaing di level tinggi dan berada di panggung besar ini,” ucap Igor dikutip dari situs resmi liga.

Dari hasil undian ACC 2026-2027 maka Persib masuk grup B. Persib akan bersaing dengan klub juara di kawasan Asia Tenggara seperti Lion City Sailors FC (Singapura), Johor Darul Ta’zim/JDT (Malaysia), Cong An Ha Noi FC (Vietnam), Svay Rieng FC (Kamboja), Port FC (Thailand) dan pemenang play-off antara Ezra FC (Laos) versus Shan United FC (Myanmar).

Sailors FC bahkan bisa dibilang klub yang sangat familiar dengan Persib. Di ACL 2 musim 2024-2025 dan 2025-2026, Persib selalu bersua tim asal Singapura itu. 

JDT juga bukan klub asing buat technical advisor Persib yang juga eks pelatih Persib Bojan Hodak. Hodak pernah melatih JDT periode 2014-2015.

“Kami tahu kekuatan kami. Tetapi kami juga tahu hal-hal yang masih perlu kami tingkatkan karena segala sesuatunya akan terlihat jelas saat tampil melawan tim-tim terbaik,” ungkap Tolic. “Kami harus tetap membumi, mencoba belajar, dan berkembang sebanyak mungkin pada musim pertama ini,” tambah eks asisten Hodak di Persib itu.

Persib akan segera memulai masa pra musim pada Juli mendatang. Sebab babak play-off ACL 2 2026-2027 akan bergulir 12 Agustus mendatang. Persib akan bertemu Manila Digger di babak ini. Dan buat menyambut 2026-2027, Tolic sudah mulai mencatat apa yang jadi kekurangan skuadnya di musim sebelumnya. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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