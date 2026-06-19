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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 20 Juni 2026 | 00.13 WIB

Bocor! Dihubungi Persebaya Surabaya, Dicky Kurniawan Langsung Telepon Keluarga: Responsnya Bikin Haru

Dicky Kurniawan mengungkap respons emosional keluarganya setelah mendapat panggilan kembali dari Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027. (Instagram @dickykurniawanarifin) - Image

Dicky Kurniawan mengungkap respons emosional keluarganya setelah mendapat panggilan kembali dari Persebaya Surabaya untuk menghadapi Super League 2026/2027. (Instagram @dickykurniawanarifin)

JawaPos.com — Dicky Kurniawan mengaku langsung menghubungi keluarganya setelah mendapat kabar dari Persebaya Surabaya untuk kembali bergabung menghadapi Super League 2026/2027.

Respons positif dari keluarga, terutama sang ayah, membuat gelandang muda tersebut semakin mantap menerima pinangan Green Force dan kembali ke klub yang membesarkan namanya.

Mengapa Dicky Kurniawan Langsung Menerima Panggilan Persebaya Surabaya?

Dicky Kurniawan menyebut tawaran dari Persebaya Surabaya menjadi kabar yang sangat spesial dalam perjalanan kariernya.

Pemain yang pernah menimba pengalaman di lingkungan Green Force itu mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk merespons ketertarikan klub asal Kota Pahlawan tersebut.

"Pertama-tama pastinya bangga dan senang bisa dihubungi oleh Persebaya lagi. Begitu tahu kabar ini, saya langsung menghubungi keluarga di rumah. Ya langsung, gas!" ujar Dicky di kanal Instagram resmi Persebaya Surabaya.

Pernyataan tersebut menunjukkan ikatan emosional yang masih kuat antara Dicky dan Persebaya Surabaya. Tak heran jika proses kepulangannya berjalan mulus hingga akhirnya mendapatkan kontrak berdurasi tiga musim dari manajemen klub.

Dukungan Sang Ayah Jadi Faktor Penting

Dukungan keluarga menjadi salah satu alasan utama yang menguatkan keputusan Dicky kembali mengenakan seragam Persebaya Surabaya. Sosok sang ayah memiliki peran besar dalam perjalanan sepak bolanya sejak usia dini.

"Keluarga, terutama bapak yang dulu mengajarkan saya bermain bola, merespons dengan sangat baik. Beliau mendukung penuh dan meminta saya untuk kembali lagi ke Persebaya," tutur Dicky.

Bagi Dicky, restu keluarga memiliki arti penting sebelum mengambil keputusan besar dalam karier profesionalnya.

Dukungan penuh dari orang tua membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Green Force pada musim mendatang.

Editor: Hendra
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