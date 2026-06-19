Breaking News! Reno Salampessy Batal ke Persebaya Surabaya, Jauh dari Keluarga Jadi Alasan Utama

JawaPos.com — Reno Salampessy batal bergabung dengan Persebaya Surabaya pada bursa transfer musim 2026 setelah sempat masuk radar Green Force.

Penyerang muda Persipura Jayapura itu memilih tidak melanjutkan proses menuju Surabaya karena belum siap berpisah jauh dari keluarga, meski komunikasi antara kedua pihak sempat terjalin. Kabar tersebut diperoleh JawaPos.com pada Jumat (19/6/2026).

Nama Reno Salampessy sebelumnya menjadi salah satu pemain muda yang diminati Persebaya Surabaya untuk memperkuat lini depan menghadapi kompetisi musim depan.

Mengapa Reno Salampessy Batal Bergabung dengan Persebaya Surabaya? Reno Salampessy batal bergabung dengan Persebaya Surabaya karena faktor keluarga menjadi alasan utama. Pemain berusia 18 tahun itu disebut belum siap meninggalkan keluarga dalam waktu dekat untuk berkarier jauh dari lingkungan yang selama ini mendukung perkembangannya.

Persebaya Surabaya sempat menjajaki komunikasi dengan sang pemain. Namun, situasi kontrak dan faktor personal membuat peluang transfer tersebut akhirnya tidak berlanjut.

Selain alasan keluarga, Reno juga masih memiliki ikatan dengan Persipura Jayapura. Informasi yang diterima menyebutkan pemain muda tersebut masih terikat kontrak 3 tahun bersama klub asal Papua tersebut.

Situasi itu membuat proses perekrutan menjadi tidak sederhana. Pada akhirnya, Reno memilih tetap melanjutkan karier bersama Persipura Jayapura dan menunda peluang merantau ke klub lain.

Siapa Reno Salampessy yang Sempat Dilirik Persebaya Surabaya? Reno Salampessy merupakan salah satu talenta muda Indonesia yang lahir di Jakarta pada 22 Juni 2007. Meski baru berusia 18 tahun, namanya mulai mendapatkan perhatian berkat performa menjanjikan di lini serang.

Pemain dengan tinggi badan 1,80 meter tersebut berposisi utama sebagai penyerang tengah. Namun, Reno juga memiliki fleksibilitas bermain di sektor sayap kiri maupun sayap kanan.