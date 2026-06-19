Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 20 Juni 2026 | 00.09 WIB

Breaking News! Reno Salampessy Batal ke Persebaya Surabaya, Jauh dari Keluarga Jadi Alasan Utama

Reno Salampessy, penyerang muda berusia 18 tahun yang sempat masuk radar Persebaya Surabaya, memilih batal merapat karena belum siap jauh dari keluarga. (Instagram @renopessy) - Image

Reno Salampessy, penyerang muda berusia 18 tahun yang sempat masuk radar Persebaya Surabaya, memilih batal merapat karena belum siap jauh dari keluarga. (Instagram @renopessy)

JawaPos.com — Reno Salampessy batal bergabung dengan Persebaya Surabaya pada bursa transfer musim 2026 setelah sempat masuk radar Green Force.

Penyerang muda Persipura Jayapura itu memilih tidak melanjutkan proses menuju Surabaya karena belum siap berpisah jauh dari keluarga, meski komunikasi antara kedua pihak sempat terjalin. Kabar tersebut diperoleh JawaPos.com pada Jumat (19/6/2026). 

Nama Reno Salampessy sebelumnya menjadi salah satu pemain muda yang diminati Persebaya Surabaya untuk memperkuat lini depan menghadapi kompetisi musim depan.

Mengapa Reno Salampessy Batal Bergabung dengan Persebaya Surabaya?

Reno Salampessy batal bergabung dengan Persebaya Surabaya karena faktor keluarga menjadi alasan utama. Pemain berusia 18 tahun itu disebut belum siap meninggalkan keluarga dalam waktu dekat untuk berkarier jauh dari lingkungan yang selama ini mendukung perkembangannya.

Persebaya Surabaya sempat menjajaki komunikasi dengan sang pemain. Namun, situasi kontrak dan faktor personal membuat peluang transfer tersebut akhirnya tidak berlanjut.

Selain alasan keluarga, Reno juga masih memiliki ikatan dengan Persipura Jayapura. Informasi yang diterima menyebutkan pemain muda tersebut masih terikat kontrak 3 tahun bersama klub asal Papua tersebut.

Situasi itu membuat proses perekrutan menjadi tidak sederhana. Pada akhirnya, Reno memilih tetap melanjutkan karier bersama Persipura Jayapura dan menunda peluang merantau ke klub lain.

Siapa Reno Salampessy yang Sempat Dilirik Persebaya Surabaya?

Reno Salampessy merupakan salah satu talenta muda Indonesia yang lahir di Jakarta pada 22 Juni 2007. Meski baru berusia 18 tahun, namanya mulai mendapatkan perhatian berkat performa menjanjikan di lini serang.

Pemain dengan tinggi badan 1,80 meter tersebut berposisi utama sebagai penyerang tengah. Namun, Reno juga memiliki fleksibilitas bermain di sektor sayap kiri maupun sayap kanan.

Kemampuan bermain di beberapa posisi membuatnya menjadi aset menarik bagi klub yang membutuhkan penyerang modern.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Ada Atep hingga Adam Alis, Persib Bandung All-Stars Temu Kangen di Stadion Siliwangi  - Image
Sepak Bola Indonesia

Ada Atep hingga Adam Alis, Persib Bandung All-Stars Temu Kangen di Stadion Siliwangi 

Jumat, 19 Juni 2026 | 23.32 WIB

Optimistis Promosi! Tiga Tim Jatim Lolos ke Babak 16 Besar Liga 4, Ini Pembagian Grupnya - Image
Sepak Bola Indonesia

Optimistis Promosi! Tiga Tim Jatim Lolos ke Babak 16 Besar Liga 4, Ini Pembagian Grupnya

Jumat, 19 Juni 2026 | 23.28 WIB

3 Alasan Persebaya Surabaya Harus Rekrut Reno Salampessy Musim Depan! - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Alasan Persebaya Surabaya Harus Rekrut Reno Salampessy Musim Depan!

Kamis, 28 Mei 2026 | 04.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore