Persebaya Terus Berkembang, Bernardo Tavares Tekankan Pentingnya Set Piece dan Transisi Permainan

JawaPos.com - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengaku cukup puas dengan perkembangan yang ditunjukkan anak asuhnya selama menjalani rangkaian pertandingan pramusim.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, Green Force mulai memahami pola permainan yang diinginkan sebagai bekal menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian positif dari Bernardo Tavares adalah kemampuan tim mencetak gol dari berbagai situasi.

Persebaya tidak hanya berbahaya melalui skema bola mati atau set piece, tetapi juga mampu membangun serangan terbuka (open play) hingga menghasilkan peluang dan gol.

Baginya, variasi dalam mencetak gol menjadi modal penting untuk menghadapi panjangnya kompetisi. Sebab, setiap pertandingan akan menghadirkan tantangan dan karakter lawan yang berbeda sehingga tim harus memiliki banyak cara untuk membongkar pertahanan lawan.

"Apa yang saya lihat adalah para pemain memahami cara yang harus kami mainkan. Kami tidak bisa hanya menjadi tim yang bermain sangat mengandalkan set piece," ujar Bernardo Tavares.

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Menurutnya, sebuah tim tidak boleh bergantung pada satu pola permainan saja. Fleksibilitas dalam menyerang akan membuat Persebaya lebih sulit dibaca lawan sepanjang musim nanti.

Selain organisasi serangan, Bernardo juga memberikan perhatian besar terhadap transisi permainan. Ia menilai perpindahan dari bertahan ke menyerang maupun sebaliknya menjadi salah satu faktor penting yang menentukan hasil pertandingan.