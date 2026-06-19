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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 19 Juni 2026 | 22.55 WIB

Kendal Tornado FC Resmi Pertahankan Akbar Firmansyah, Laskar Badai Pantura Fokus Wujudkan Mimpi Promosi ke Super League

Akbar Firmansyah dipertahankan Kendal Tornado FC untuk musim 2026/2027. (Istimewa) - Image

Akbar Firmansyah dipertahankan Kendal Tornado FC untuk musim 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Gelandang Kendal Tornado FC Akbar Firmansyah menatap liga 2 musim kompetisi 2026/2027 dengan penuh optimisme. Memasuki tahun keduanya bersama tim berjuluk Laskar Badai Pantura, pemain berusia 24 tahun itu membawa satu target utama, yakni membantu Kendal Tornado FC meraih promosi ke kasta yang lebih tinggi, super league.

Keputusan Akbar Firmansyah bertahan di Kendal Tornado FC bukan tanpa alasan. Selain mendapatkan kepercayaan penuh dari tim pelatih, dia juga merasa nyaman dengan suasana yang terbangun di dalam klub yang menargetkan tembus super league.

Akbar Firmansyah mengungkapkan, kesempatan bermain yang didapat sepanjang musim lalu menjadi salah satu faktor penting yang membuatnya memilih melanjutkan kebersamaan dengan klub Kendal Tornado FC.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Anto selaku owner dan jajaran staf serta manajemen yang sudah kembali percaya kepada saya untuk tetap menjadi bagian dari tim ini," ujar Akbar, Jumat (19/6).

Menurut dia, hubungan yang terjalin antara pemain, pelatih, manajemen, hingga staf klub sudah terasa seperti keluarga. Kondisi itu membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi tim.

Pada musim lalu, Akbar menjadi salah satu pemain yang cukup diandalkan. Dia tampil dalam 25 pertandingan dengan total waktu bermain mencapai 2.113 menit.

Dari penampilannya tersebut, Akbar berhasil menyumbangkan tiga gol dan tiga assist. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi mantan pemain muda yang kini mulai matang dalam pengalaman bermain di level kompetitif. 

Setelah menjalani musim pertama sebagai masa adaptasi, Akbar merasa kini lebih memahami karakter permainan tim maupun atmosfer persaingan kompetisi. Dia menilai pengalaman yang didapat sepanjang musim lalu menjadi bekal berharga untuk tampil lebih konsisten.

Dengan pemahaman yang semakin baik terhadap kebutuhan tim, Akbar berharap mampu memberikan kontribusi lebih besar dibanding musim sebelumnya. Akbar juga menyadari bahwa persaingan pada musim depan diprediksi akan berlangsung ketat. Setiap klub dipastikan memiliki ambisi yang sama untuk meraih hasil terbaik dan bersaing di papan atas klasemen.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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