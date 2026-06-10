Dimas Sukarno Bertahan di Kendal Tornado FC, Siap Beri Kontribusi Lebih Besar pada Musim 2026/2027

Kapten Kendal Tornado FC Dimas Sukarno. (Istimewa)
JawaPos.com - Kendal Tornado FC memastikan salah satu pilar pentingnya Dimas Sukarno tetap bertahan untuk menghadapi liga 2 musim 2026/2027.
Bek sekaligus kapten tim itu resmi melanjutkan kebersamaannya dengan Laskar Badai Pantura setelah tampil konsisten sepanjang musim lalu. Keputusan Dimas Sukarno untuk bertahan menjadi kabar positif bagi Kendal Tornado FC yang tengah mempersiapkan diri menghadapi persaingan ketat di liga 2 atau Championship 2026/2027.
Meski sempat mendapat perhatian dari sejumlah klub kasta tertinggi, pemain asal Banyuwangi, Jawa Timur tersebut memilih melanjutkan perjuangannya bersama tim yang dibelanya sejak musim lalu. Menurut Dimas Sukarno, keyakinannya untuk tetap berseragam Kendal Tornado FC tidak lepas dari keseriusan manajemen dalam membangun tim yang kompetitif.
Dia menilai klub memiliki arah yang jelas serta komitmen kuat untuk meraih prestasi pada musim mendatang. “Saya melihat tim ini punya keseriusan lebih untuk berprestasi musim depan. Manajemen memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengarungi kompetisi yang akan datang,” ujar Dimas, Rabu (10/6).
Pemain bernomor punggung 27 itu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran klub yang kembali memberikan kepercayaan kepadanya. Dukungan dari manajemen, pelatih, hingga keluarga menjadi faktor penting yang membuatnya mantap bertahan.
Dia mengaku ingin melanjutkan perjalanan yang telah dimulai bersama Kendal Tornado FC dan membantu tim mencapai target yang lebih tinggi dibanding musim sebelumnya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada owner Pak Anto Junianto, manajemen, dan tim pelatih yang masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk terus bersama tim ini,” kata Dimas.
Dimas menambahkan bahwa dukungan keluarga turut memperkuat keputusannya untuk tetap menjadi bagian dari Laskar Badai Pantura.
“Saya pikir semua itu semakin menguatkan keyakinan saya untuk melanjutkan perjuangan bersama dan berjuang pada episode berikutnya,” lanjut Dimas.
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