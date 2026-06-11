Diego Dall'Oca Akan Bergabung Kendal Tornado FC, Lini Tengah Laskar Badai Pantura Makin Kuat

JawaPos.com - Kendal Tornado FC terus menunjukkan keseriusan menyambut musim 2026/2027. Klub berjuluk Laskar Badai Pantura itu mengamankan tanda tangan gelandang asal Brasil Diego Pires Dall'Oca, sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 musim depan.

Kehadiran Diego menjadi tambahan penting bagi skuad Kendal Tornado FC. Pemain kelahiran Brasil pada 13 September 1995 itu dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu bermain di beberapa posisi sekaligus. Mulai dari gelandang serang, gelandang tengah, hingga gelandang bertahan.

Musim lalu, Diego tampil bersama Sumsel United di ajang Pegadaian Championship. Penampilannya cukup konsisten dengan catatan 25 pertandingan, empat gol, dan 10 assist.

Statistik tersebut menjadikannya salah satu gelandang paling produktif di kompetisi dan menarik perhatian sejumlah klub, termasuk beberapa kontestan super league. Meski sempat dikaitkan dengan klub-klub kasta tertinggi sepak bola Indonesia, Diego akhirnya memilih bergabung dengan Kendal Tornado FC.

Keputusan tersebut menunjukkan besarnya kepercayaan sang pemain terhadap proyek yang sedang dibangun klub asal Kabupaten Kendal itu. Berdasar data Transfermarkt, Diego saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp 3,04 miliar.

Pengalaman panjang yang dimilikinya juga menjadi nilai tambah tersendiri bagi skuad Kendal Tornado FC yang tengah berupaya membangun tim kompetitif untuk bersaing di papan atas Liga 2.

Sebelum merumput di Indonesia, Diego lebih banyak menghabiskan kariernya di Brasil dan Malta. Dia sempat memperkuat sejumlah klub seperti PSTC-PR, Iguaçu-PR, Birkirkara FC, Marsaxlokk FC, hingga Nadur Youngsters.

Pada Juli 2025, dia bergabung dengan Sumsel United dengan status bebas transfer dan langsung menjadi salah satu pemain penting di lini tengah. Pengalaman bermain di berbagai kompetisi membuat Diego dinilai memiliki kemampuan adaptasi yang baik.