Terungkap Alasan Stefan Keeltjes Bertahan di Kendal Tornado FC, Faktor Finansial Jadi Alasan

JawaPos.com – Stefan Keeltjes tidak ke mana-mana. Pelatih berusia 40 tahun itu dipastikan tetap menukangi Kendal Tornado FC musim depan.

Putra Rudy Keeltjes itu memiliki alasan logis untuk bertahan, yakni kondisi keuangan klub. “Alasan saya mau bertahan di sini (Kendal Tornado FC) karena tim ini sehat secara finansial,” katanya, dikutip dari situs I.League.

Artinya, selama ini Stefan tidak pernah menemui kendala terkait aspek finansial. Karena itu, dia tidak berpikir dua kali untuk bertahan.

Selain itu, ada faktor lain yang membuatnya semakin yakin untuk melanjutkan kiprahnya bersama klub tersebut.

“Kendal Tornado FC punya fasilitas yang bagus, serta kami sama-sama memiliki ambisi untuk meraih prestasi. Jadi, saya tidak berpikir lama untuk mengambil keputusan bertahan,” jelas pelatih kelahiran 17 September 1985 itu.

Stefan pun ingin memberikan yang terbaik bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura tersebut.

“Harapannya, prestasi musim depan bisa lebih baik daripada musim ini dan target promosi ke Super League yang kami harapkan dapat tercapai,” terang Stefan.

Peluang untuk promosi tentu bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi, Kendal Tornado FC tampil cukup apik musim ini.

Mereka berhasil finis di posisi keempat Grup 2 dengan raihan 50 poin.