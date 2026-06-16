Terungkap Alasan Stefan Keeltjes Bertahan di Kendal Tornado FC, Faktor Finansial Jadi Alasan

Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes. (Istimewa)
JawaPos.com – Stefan Keeltjes tidak ke mana-mana. Pelatih berusia 40 tahun itu dipastikan tetap menukangi Kendal Tornado FC musim depan.
Putra Rudy Keeltjes itu memiliki alasan logis untuk bertahan, yakni kondisi keuangan klub. “Alasan saya mau bertahan di sini (Kendal Tornado FC) karena tim ini sehat secara finansial,” katanya, dikutip dari situs I.League.
Artinya, selama ini Stefan tidak pernah menemui kendala terkait aspek finansial. Karena itu, dia tidak berpikir dua kali untuk bertahan.
Selain itu, ada faktor lain yang membuatnya semakin yakin untuk melanjutkan kiprahnya bersama klub tersebut.
“Kendal Tornado FC punya fasilitas yang bagus, serta kami sama-sama memiliki ambisi untuk meraih prestasi. Jadi, saya tidak berpikir lama untuk mengambil keputusan bertahan,” jelas pelatih kelahiran 17 September 1985 itu.
Baca Juga:Risto Mitrevski Dapat Award Khusus dari Persebaya Surabaya, Agen Gabriel Budi: He's Still Green
Stefan pun ingin memberikan yang terbaik bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura tersebut.
“Harapannya, prestasi musim depan bisa lebih baik daripada musim ini dan target promosi ke Super League yang kami harapkan dapat tercapai,” terang Stefan.
Peluang untuk promosi tentu bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi, Kendal Tornado FC tampil cukup apik musim ini.
Mereka berhasil finis di posisi keempat Grup 2 dengan raihan 50 poin.
“Sejak awal, manajemen memang memberikan kepercayaan penuh kepada Coach Stefan. Tentu dengan semangat dan tujuan yang lebih besar lagi, yakni promosi ke Super League,” kata Manajer Kendal Tornado FC, Heri Sasongko.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!