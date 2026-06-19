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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 19 Juni 2026 | 14.38 WIB

Dapat Hadiah Rp 10 Juta! 2 Jagoan Prediksi Persebaya Surabaya Ini Bikin Kejutan di Akhir Musim

Penyerahan hadiah kepada pemenang fitur Prediksi Skor dan Prediksi Line-up Persebaya Surabaya dalam rangkaian Anniversary Persebaya ke-99 di Stadion Gelora 10 November. (Persebaya) - Image

Penyerahan hadiah kepada pemenang fitur Prediksi Skor dan Prediksi Line-up Persebaya Surabaya dalam rangkaian Anniversary Persebaya ke-99 di Stadion Gelora 10 November. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mengumumkan dua pemenang fitur Prediksi Skor dan Prediksi Line-up musim 2025/2026 dalam rangkaian Anniversary Persebaya ke-99 di Stadion Gelora 10 November, Kamis (18/6/2026).

Dua suporter terbaik itu berhasil mengumpulkan poin tertinggi sepanjang musim dan masing-masing berhak membawa pulang hadiah Rp 10 juta.

Perayaan ulang tahun ke-99 Persebaya Surabaya berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan yang melibatkan suporter dan komunitas.

Agenda dimulai dari ziarah ke makam salah satu pendiri klub, M. Pamoedji di TPU Karang Tembok hingga coaching clinic Persebaya Academy bersama sahabat difabel.

Momen spesial tersebut juga menjadi ajang penghargaan bagi para pengguna aplikasi Persebaya Selamanya yang aktif mengikuti fitur Prediksi Skor dan Prediksi Line Up sepanjang musim 2025/2026.

Klub memberikan apresiasi kepada peserta dengan performa terbaik melalui hadiah uang tunai bernilai total Rp20 juta.

Edy Purwantoko berhasil menjadi juara Prediksi Skor setelah mengumpulkan total 1.530 poin sepanjang musim. Raihan itu menempatkannya di posisi pertama klasemen akhir dan mengungguli peserta lainnya.

Saat prosesi penghargaan berlangsung, Edy tidak dapat hadir langsung sehingga hadiah diterima oleh sang istri.

Editor: Edi Yulianto
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